نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر يبدأ من 14 ألف ريال نظيفة مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة الرياض وغيرها، يعرض الكثير من السيارات المستعملة في معارض كبرى بالمملكة التي توفر أجود أنواع السيارات التي يكثر البحث عنها، من خلال موقعنا بحثنا عن أفضل معارض سيارات مستعملة تقوم بعرض السيارات للبيع بمواصفات جيدة للسيارة وتتواجد تلك المعارض في مدينة الرياض، توفر سيارات بكافة الموديلات التي يحتاج إليها الشارع السعودي، فتابعوا معنا أولى معارض السيارات بالسعودية وما تقدمه من سيارات للبيع كاش أو تقسيط.

سيارات مستعملة بالرياض تقسيط وكاش

يعرض لدى معرض سيارات مستعملة وجديدة سيارة هيونداي سوناتا موديل 2016 مستعملة للبيع بالرياض بالسعودية، من معرض سالم الكثري، سيارة سوناتا تصنيف صالون، ناقل الحركة للسيارة القير أوتوماتيك، تستخدم السيارة الديزل كوقود موفرة الاستهلاك، تتواجد السيارة بمعرض بالرياض للسيارات.

عداد الممشى للسيارة قطعت مسافة منذ شراءها 106 ألف كيلو متر. طلاء السيارة الخارجي فضي رمادي هيكل صالون. مواصفات السيارة الداخلية تكييف هواء بارد، بلوتوث، مشغل دي في دي. جنوط السيارة من الكروم، السيارة بها حساسات وقوف الركن الذكي. مرايا السيارة الجانبية كهربائية، تحكم بحركة المقود، نوافذ لسيارة كهربائية. كاميرا خلفية، تحكم في حركة الريموت، فرش داخلي من الجلد باللون الأسود. مكينة السيارة بمحرك 4 سيلندر، وقود ديزل، اوتوماتيك. طريقة دفع السيارة كاش بسعر 58 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري 2004 بالرياض مستعملة

مواصفات السيارة كامري 2004 فئة سيدان، السيارة بحالة مستعملة بقير أوتوماتيك، وقود محرك السيارة البنزين، كما أن عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت 221 ألف كيلو متر، سيارة كامري بها زجاج كهربائي أوتوماتيك الحركة فاميه.

طيس، كشافات ضباب وزينون.

بدي السيارة سليمة بدون حوادث أو صدمات، سيارة نظيفة جدا من الداخل.

مكيف هواء بارد لا يعاني من شيء سيارة على الشرط.

موتور مفحوص على الشرط بأستمارة فحص جديدة.

السيارة للبيع كاش أو أقساط بسعر 7000 ريال تقسيط.

سعر السيارة كاش 500 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري 2008 مستعملة بالرياض بسعر 14 ألف ريال

سيارة تويوتا كامري صالون، سيارة مصنوعة في عام 2008 مستعملة في نفس العام، ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، وقود محرك السيارة البنزين، قراءة المسافة المقطوعة للسيارة 232 ألف كيلو متر، لون طلاء السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي.

مواصفات السيارة الخارجية جنوط من الكروم، مقاعد السيارة من الجلد بحركة أوتوماتيك. مثبت سرعة، حساس الضوء، حساسات الوقوف، قفل مركزي. نظام صوت بلوتوث، مرايا جانبية كهربائية بأشارة التفاف. نظام حساس للمطر، فرامل مانع الأنزلاق، فرش المقاعد من الجلد باللون البني.

بالتقسيط تويوتا كورولا 2003 بالسعودية

سيارة كورولا اوتوماتيك موديل عام 2003، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 300 ألف كيلو متر، وقود محرك السيارة البنزين، سيارة لحالة وكالة، متواجدة السيارة في مدينة المنورة، لون السيارة أبيض لؤلؤي.

طريقة سداد كاش أو تقسيط بسعر منخفض

مكينة ومحركات على الشرط سيارة مفحوصة مجددة.

لون السيارة من الداخل باللون البيج.

فرش مقاعد السيارة جلد، تكييف هواء بارد.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2007

بسعر منخفض سيارة على الشرط جير وبدي وماكينة على الشرط من الصدام للصدام، سيارة خالية من الصدمات والرش لا تحتاج إلى سمكرة على الشرط، سعر السيارة كامري 9000 ريال سعودي.

تتواجد السيارة بمدينة الرياض. شاشة ممشى السيارة سجلت 143 ألف كيلو متر. سيارة سيدان تويوتا كامري، من داخل صالون ديكورات داخلية. وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين. نظام فرامل مانع الانغلاق والانزلاق.

سيارة لاند كروزر مستعملة 2021 بالتقسيط

سيارة لاند كروزر ممتازة في مدينة الرياض بالمملكة موديل عام 2021 استعمال نظيف جدا لا يوجد بها عيوب، سيارة مانيوال باللون الأبيض، سيارة لاند كروزر من السيارات الدفع الرباعي، وقود محرك السيارة البنزين.

تمتاز السيارة بالكثير من المزايا في أنظمة الأمان.

أنظمة تشغيل الفرامل إلكتروني.

قراءة عداد الممشى للسيارة 35 ألف كيلو متر.

تتضمن نظام فرامل مانع الإنغلاق.

كما أن السيارة بها نظام فرامل EBD.

وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق.

حساسات اصطفاف الركن الذكي بسهولة.

كشافات مصابيح ضباب، مقاعد السيارة كهربائية.

سعر السيارة تويوتا لاند كروزر 100 ألف ريال سعودي.

يمكن تقسيط سعر السيارة بقسط شهري 10 آلاف ريال.

مع مقدم تقسيط السيارة 5000 ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2007 بأقل سعر بيع لسيارة

سعر السيارة كورولا 12 ألف ريال سعودي، سيارة باللون فضي مع الذهبي لون فريد من نوعه مميز لعشاق التميز، السيارة بها قير اوتوماتيك، بودي السيارة وكالة سيدان، من الصدام للصدام وكالة لا يعاني من شئ.

لون السيارة من الداخل بيج مخمل وكالة. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. عداد الممشى للسيارة 343 ألف كيلو متر مسافة قطعتها السيارة. وقود محرك السيارة البنزين، مكيف هواء بارد. نوافذ السيارة كهربائية الأمامية والخلفية. سعر السيارة كورولا كاش 12 ألف ريال سعودي.

بسعر 18 ألف ريال سيارة كامري مستعملة

في بريدة معروض للبيع سيارة كامري إصدار عام 2010، سيارة مميزة باللون الفضي الفاتح، هيكل خارجي ناعم سيدان، عداد ممشى 183 ألف كيلو متر، شاصية سليم، ايرباقات سليم، سيارة كامري على الشرط من الصدام للصدام.

مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية.

نوع وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك 6 سيلندر.

لون السيارة فضي رمادية فاتح من الداخل باللون البيج.

مركبة مستعملة فئة تويوتا كورولا 2011

سيارة مستعملة نوعها تويوتا فئة كورولا موديل عام 2011، سيارة بها قير اوتوماتيك 6 اسطوانات، نوع محرك السيارة البنزين، ممشى السيارة فوق 3000 كيلو متر، محرك 4 سيلندر، دفع عجلات السيارة دفع أمامي.

مقاعد السيارة بعدد 5 مقاعد مغطاه بالجلد. مقعد السائق الأمامي اوتوماتيك الكامل يعمل بكفاءة. سيارة كورولا وارد وكيل خليجي محلي. زجاج السيارة كهربائي، مرايا جانبية كهربائية. سعر السيارة تويوتا كورولا 12 ألف ريال سعودي.

تويوتا كامري موديل 2017 بقسط 1500 ريال

سيارة تويوتا كامري 2017 مستعملة، سيارة على الشرط بقير ومكينة وعضلات كفرات وكالة، رش خفيف تجميلي، سمكرة خفيف، سيارة بجميع الكماليات ناقل الحركة اوتوماتيك، سيارة جل استاندر.