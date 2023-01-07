بإمكانيات قوية وجبارة إدفع 400 ريال فقط وإمتلك سيارة هونداي بالسعودية

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إدفع 400 ريال فقط وإمتلك سيارة هونداي بالسعودية، بالبحث عن أفضل السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية وجدنا داخل أسواق السيارات المستعملة مجموعة متنوعة وكبيرة من السيارات هيونداي المستعملة والمتوفرة بأسعار رائعة ومناسبة للجميع مع توافر الكماليات والتجهيزات الكاملة في السيارة، وسوف نذكر إليكم من خلال السطور الآتية مواصفات وأسعار سيارات هونداي المستعملة داخل سوق بيع السيارات المستعملة في السعودية. سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2018 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2018 مستعملة في مدينة القنفذة.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 27000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا معروضة بنظام التقسيط بدفع مقدم 2500 ريال سعودي وقسط شهري 400 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي إلنترا سجل 25000 كيلو متر.

كما السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي بني.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

الإضافات والكماليات المتاحة في السيارة عبارة عن، مرايات كهربائية، مكيف، مرايات ضم إغلاق، باور.

يوجد في السيارة نظام الركن الذكي للسيارة، ريموت كنترول، فرش جلد، فرش قماش، مبدل أقراص، بلوتوث.

تحتوي السيارة أيضا على نظام توزيع قوة الفرامل، نظام إيموبليزر ضد السرقة

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0583837866 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583837866. للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة للبيع في مدينة حائل.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 17000 ريال سعودي.

أتاح البائع السيارة هيونداي إلنترا بنظام التقسيط بدفع مقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي إلنترا سجل 140000 كيلو متر.

كما السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي رمادي.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

تحتوي السيارة على كشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومقاعد كهربائية.

تحتوي السيارة أيضا على جنوط ومثبت سرعة وحساسات خلفية وسادة هوائية للسائق.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966581632436. سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2012 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2012 مستعملة في مدينة حائل.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 18000 ريال سعودي.

عرض البائع السيارة هيونداي إلنترا بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي إلنترا سجل 330000 كيلو متر.

كما السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بلون خارجي أسود.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0595744326 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966595744326. للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2016 مستعملة للبيع في مدينة جدة.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 25000 ريال سعودي.

تم عرض السيارة هيونداي إلنترا بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 5000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك. عمر شويل - جدة بإمكانيات قوية وجبارة إدفع 400 ريال فقط وإمتلك سيارة هونداي بالسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بإمكانيات قوية وجبارة إدفع 400 ريال فقط وإمتلك سيارة هونداي بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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