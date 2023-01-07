نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع رخيصة في السعودية بأقل من 8500 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة للبيع سيارات مستعملة رخيصة السعر في السعودية، فورد هي شركة تصنيع سيارات، ولها شعبية كبيرة في الولايات المتحدة بتصنيع سياراتها لأغراض مختلفة منها السيارات الرياضية، حيث تصنع الشركة سيارات عالية الجودة يمكن الاعتماد عليها وبأسعار معقولة وفعالة في استهلاك الوقود، وتعتبر السيارة فورد أرخص من السيارات الأخرى في متناول الأسر ذات الدخل المنخفض، كما أنها أقل تكلفة في الصيانة مقارنة بأنواع السيارات الأخرى.

توفر أسواق السيارات المستعملة الإلكترونية العديد من أنواع السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية بأسعار مختلفة وبإمكانيات ومواصفات مختلفة وعديدة والتي تمنح المشتري فرصة للإختيار والتفضيل بين المئات من أنواع السيارات وأسعارها ومواصفاتها وذلك قبل إتخاذ قرار الشراء، سنعرض سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص.

سيارة فورد فوكس مستعملة للبيع:

للبيع سيارة فورد فوكس مستعملة سنة الصنع 2014 بسعر 25000 ريال سعودي في مدينة خميس مشيط والسيارة متوفرة بناقل حركة يدوي عادي وبمواصفات إقليمية خليجية واللون الخارجي في السيارة أسود وسجل عداد الممشى من 180000 إلى 189999 كيلو متر والوقود المستخدم في السيارة البنزين وتحتوي السيارة على أكياس هوائية وبلوتوث وزجاج كهربائي وسنتر لوك وكراسي جلد ومثبت سرعة ومدخل يو إس بي ومرايا كهربائية وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0551931102.

للبيع سيارة مستعملة رخيصة:

للبيع سيارة فورد إيكوا سبورت مستعملة سنة الصنع 2014 بسعر 27000 ريال سعودي في مدينة الرياض حي المربع والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك ولون خارجي رمادي وبمواصفات إقليمية خليجية ونوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين وسجل عداد الممشى 139000 كيلو متر ويوجد بالسيارة مكيف ومدخل يو إس بي ومدخل AUX وشاشة لمس وزجاج كهربائي وبلوتوث وأضوية ليد وإطار إحتياطي وكاميرا خلفية وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0595443985.

سيارة للبيع في السعودية:

للبيع سيارة فورد كراون فكتوريا مستعملة سنة الصنع 2000 بسعر 9000 ريال سعودي في مدينة مكة المكرمة حي بطحاء قريش والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك مع إستخدام وقود البنزين وتمتلك السيارة لون خارجي أبيض وسجل عداد الممشى أكثر من 200000 كيلو متر ومتوفر بالسيارة زجاج كهربائي وإطار إحتياطي ودهان السيارة أعيد دهانه جزئيا وحالة الهيكل جيدة ولكن يوجد عيوب بسيطة في البودي وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0530360622.

سيارة مستعملة للبيع بسعر 8000 ريال:

للبيع سيارة فورد فري ستار مستعملة سنة الصنع 2004 بسعر 8000 ريال سعودي في مدينة خميس مشيط حي مخطط الموسى والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك والوقود المستخدم البنزين والسيارة متوفرة بلون خارجي بني وسجل عداد الممشى من 100000 إلى 109999 كيلو متر وتحتوي السيارة على أكياس هوائية وزجاج كهربائي وسنتر لوك ومرايا كهربائية ومفعد خلفي كهربائي ومكيف وأضوية ليد والسيارة متوفرة بالدهان الأصلي وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0580800553.