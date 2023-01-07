إمتلك سيارة تويوتا بسعر 9000 ريال وبحالة جيدة في السعودية

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معظم الشباب يريدون شراء سيارات تويوتا مستعملة، لكي يستمتعوا بقيادتها، لأنها مزودة بتقنيات رائعة تجعلهم لا يشعرون بتعب القيادة، منها المقاعد الجلد وأنظمة التشغيل الخاصة بالفرامل والأبواب والطارة، لذلك سوف نتحدث اليوم عن سيارات تويوتا. سيارة تويوتا كامري 2005 مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري 2005 تتمتع بلون أحمر لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالوقود الديزل.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات ضم للإغلاق ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء، ومرايات أمامية لونها أحمر مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

يوجد في السيارة مكيف ذات برودة عالية ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء.

كما يوجد بهذه السيارة بلوتوث ومشغل اسطوانات، ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية.

تحتوي السيارة أيضا على حساسات أمامية وخلفية ونظام فرامل مانع الانغلاق، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

تتمتع هذه السيارة بكاميرا خلفية ومثبت سرعة، وأحزمة أمان وجهاز إنذار وجنوط قوية، وكشافات إضاءة أمامية وخلفية.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 280,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة رأس الخفجي.

تعرض سيارة تويوتا كامري 2005 للبيع بسعر 9,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 3,000 ريال سعودي مقدم و500 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم 0582572042,+966582572042. للبيع سيارة تويوتا كورولا 2013 مستعملة سيارة تويوتا كورولا 2013 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز ريموت كنترول ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج، وباور ومكيف ذات برودة عالية.

السيارة بها نوافذ خلفية زجاجية تعمل بالكهرباء، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء وراديو كاسيت، ومشغل اسطوانات وبلوتوث.

يوجد بهذه السيارة نظام فرامل مانع الانغلاق وحساسات أمامية وخلفية، ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

يوجد في السيارة وسادة هوائية للسائق والركاب، وجنوط قوية وكشافات إضاءة أمامية وخلفية، ومثبت سرعة.

تتمتع هذه السيارة بأحزمة أمان أمامية وجهاز إنذار، ونظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 135,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة جدة.

تعرض سيارة تويوتا كورولا 2013 للبيع بسعر 19,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 5,000 ريال سعودي مقدم وألف ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم 0591172029,+966591172029. عمر شويل - جدة إمتلك سيارة تويوتا بسعر 9000 ريال وبحالة جيدة في السعودية - ثقفني أجمل صور تهنئة العام الجديد Merry Christmas 2023 كروت متحركة وثابتة.. لمعايدة مميزة

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