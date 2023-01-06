انت الان تتابع خبر ب500 ريال استلم هيونداي وتويوتا بالتقسيط سيارات متاحه بأقل الاسعار في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ب500 ريال استلم هيونداي وتويوتا بالتقسيط احصل الآن على واحدة من أكثر أفضل سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط في المملكة العربية السعودية، حيث يُقدم سوق المستعمل السعودي عروض تقسيط مميزة تناسب كلًا من الطرفين لعملية البيع والشراء، إذ أن هناك بعض الأشخاص التي تبحث عن سيارة مستعملة ولكن يرغبوا في أن تكون تناسب إمكانياتهم وفي نفس الوقت تناسب الميزانية وخاصة في ظل الغلاء المتفشي حاليًا، ولا يقتصر الأمر على ما سنقدمه بل أنه هناك ملايين السيارات الأخرى.

أرخص سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط في السعودية

من أفضل السيارات وأرخصها في السوق السعودية والتي يمكنك أن تختار من بينها ما يلي:-

سيارة هيونداي سوناتا 2012

جاءت تفاصيل عرض التقسيط على السيارة بأنه يتم دفع أول قسط بسعر 5 آلاف ريال سعودي والقسط الشهري ألف ريال سعودي بينما سعر كاش السيارة 20 ألف ريال سعودي، أقصى عدد من الكيلو مترات استطاعت السيارة أن تصل إليها 118 ألف كيلو متر، السيارة متوفرة في مدينة الخرج.

سيارات مستعملة للبيع

سيارة هيونداي سوناتا 2018 مستعملة

بينما سيارة هيونداي سوناتا موديل 2018م فمعروضة للبيع في منطقة حفر الباطن تصل إلى 133 ألف كيلو متر، مقدم بيع السيارة يبلغ 2.500 ريال سعودي وبقسط شهري قدره 800 ريال سعودي والسعر الكلي للسيارة يبلغ 37 ألف ريال سعودي.

سيارات مستعملة للبيع

سيارة تويوتا كامري 2006 مستعملة

وثالث السيارات المستعملة المتوفرة معنا اليوم هي سيارة تويوتا كامري 2006م ومتوفرة في مدينة الدمام السعودية، العداد يحتسب حتى 2.955 كيلو متر، القسط الشهري 500 ريال سعودي والدفعة الأولى ألف ريال سعودي والسعر الكلي 9 آلاف ريال سعودي.

سيارة هيونداي إلنترا كوبيه 2014 مستعملة

تم إصدار هذه السيارة في عام 2014م في كوريا الجنوبية، استطاعت السيارة قطع مسافات وصل إلى حوالي 171 ألف كيلو متر، السيارة متوفرة في منطقة حائل بسعر 12 ألف ريال سعودي والقسط الشهري 500 ريال سعودي وبقسط أولي 1500 ريال سعودي.

سيارة هيونداي أكسينت 2009 مستعملة

وآخر السيارات هي هيونداي أكسينت التي تم اطلاقها في عام 2009م، السيارة في منطقة تبوك بعداد 230 ألف كيلو متر، سعر السيارة 5آلاف ريال سعودي وبمقدم ألفي ريال سعودي وبقسط 500 ريال سعودي.