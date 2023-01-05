نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بجودة وسعر مناسب لجميع المواطنين والمقيمين بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالسعودية تويوتا وهيونداي وغيرهم الكثير من الأنواع لجميع الراغبين في شراء سيارة بالمملكة العربية السعودية من توافر الجودة والقوة والسعر المناسب، فالآن وبسبب إنتشار سوق السيارات المستعملة أصبح الأمر أسهل من قبل، وسوف نتناول مجموعة كبيرة الآن وبحالات ممتازة والدفع كاش أو بالتقسيط.

سيارات مستعملة بالسعودية

سيارة مستعملة تويوتا كورولا موديل 2010 مستعملة تعرض للبيع بمدينة الجوف.

تويوتا كورولا موديل 2010 مستعملة تعرض للبيع بمدينة الجوف. حالتها جيدة نظيفة لا تحتاج لأي تصليحات من الداخل أو الخارج وسوف يتم التأكيد على ذلك من خلال الفحص الشامل للسيارة قبل الشراء، كما أن سوف نوفر كافة المعلومات الواردة عن السيارة.

معلومات حول السيارة تويوتا كورلا إصدار 2010:-

كورولا تأتي بناقل حركة أوتوماتيك ولون خارجي فضي.

تعتمد على البنزين.

سارية مسافة تصل إلى 116.000 كيلو متر.

وسائل الراحة المتوفر بالسيارةكما يلي:-

تتمتع السيارة بالعديد من وسائل الراحة والتي من أهمها المكيف فهو جيد يعمل وبحالة ممتازة ومبرد قوي.

النوافذ بالسيارة الأمامية والخلفية كهربائية.

وسائل الأمان بالسيارة كما يلي:-

متوفر بها وسائد هوائية جانبية.

كما بها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABD.

كما مزودة بوسائد هوائية للسائق.

بالإضافة إلى وسائد هوائية أيضاً للركاب.

السيارة مزودة بجنوط.

للتواصل مع المالك والاستفسار عن كيفية رؤية والحصول عليها يمكنك التواصل عبر الوتس آب على الأرقام الموضحة في الأعلى.

سيارة تويوتا مستعملة للبيع بالتقسيط

لشراء سيارة مستعملة بالتقسيط بحالة جيدة متوفرة السيارة تويوتا كامري 2005 للبيع بقسط شهري 1.000 ريال مع دفع مقدم 1.000 ريال سعودي عند الاتفاق وهى يصل المباع الاجمالي لها إلى هو 5.000 ريال سعودي.

السيارة كامري القير بها أوتوماتيك، ونوع الوقود بنزين، الممشى يصل إلى 293.000 كيلو متر.

السيارة عليها 6 طبقات نانو سيراميك من شركة جونسون وعليهاىصمان يصل إلى 5 سنوات ويوجد أيضاً عازل حراري.

سيارة هيونداي سوناتا 2014 للبيع بحالة مستعملة

متوفرة الآن لجميع الراغبين في سيارة مستعملة نوعها هيونداي وبسعر مُخفض، الآن متوفرة السيارة هيونداي سوناتا موديل 2014 للبيع والتي تتمتع بقير أوتوماتيك ومسجل بالعداد حتى الآن مسافة تصل إلى 100.000 كيلو متر، تتمتع بلون خارجي أحمر واللون ومن الداخل جلد باللون البيج وبها جنوط تخشيب، بصمة مفتاح كما بها ريموت تشغيل، يطلب بها المالك فقط 17.000 ريال سعودي.

سيارة نيسان تيدا مستعملة للبيع

متاحة الآن للبيع سيارة مستعملة نوعها نيسان تيدا موديل 2007.

متواجدة السيارة في مدينة جدة.

تأتي السيارة بمواصفات أمريكية الصنع.

تتمتع بلون خارجي أحمر.

كما أن نوع ناقل الحركة هو يدوي.

متواجد بالسيارة بلوتوث، ومكيف، وسنترلوك، وإطار احتياطي.

العداد سجل أن المسافة التي قطعتها السيارة هو 200.000 كيلو متر.

المبلغ المحدد لشراء السيارة هو 11.000 ريال سعودي.

للبيع سيارة تويوتا كامري

للبيع السيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2010 مستعملة للبيع في مدينة حائل بسعر 13000 ريال سعودي والسيارة معروضة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 5000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة مكونة من:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة زيتوني.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 130000 كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الكماليات المتاحة في السيارة:

مكيف، فتحة سقف، ريموت كنترول، باور.

نظام التحكم في الطارة، مشغل دي في دي.

وسادة هوائية للسائق، وسادة هوائية للركاب.

للبيع نيسان ماكسيما 2011

للبيع السيارة نيسان ماكسيما 2011 مستعملة في الرياض بسعر 20.000 ريال سعودي تقسيط بمقدم 2000 ريال ودفعة شهرية 1000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة تشمل:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي.

السيارة متوفرة باللون الأسود الخارجي.

وسجل عداد المسافة للسيارة 112 ألف كيلومتر.

نوع الوقود الذي تستخدمه السيارات هو البنزين.

الملحقات المتوفرة في السيارة:

تكييف هواء ، مرايا كهربائية ، تنجيد قماش ، تنجيد جلدي.

نظام وقوف السيارات الذكي ، بلوتوث ، راديو كاسيت.

ABS ، حساسات خلفية.

نظام توزيع قوة الفرامل ، وسادة هوائية للسائق.

مصابيح الضباب ، الكاميرا الخلفية ، مثبت السرعة ، الحافات.

للبيع فورد فوكس 2006



تتميز سيارة فورد فوكس 2006 بلون أسود خارجي مذهل، وتم قيادتها لمسافات تصل إلى 100,000 كم، والوقود بها بنزين، ويوجد بها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بالسيارة بحالة ممتازة وجديدة بالكامل من الخارج والداخل.

يوجد بهذه السيارة العديد من المميزات الخارجية منها جنوط مصنوعة من الألومنيوم، وكشافات إضاءة للرؤية بالأمام والخلف، وأربعة أبواب وأربعة سلندر، ومقابض الأبواب بلون السيارة، ومرايات أمامية للرؤية لونها أسود.

مزودة هذه السيارة بتقنيات رائعة منها حساسات للركن خلفية وأمامية، ووسادة هوائية خاصة بالسائق، وحزام أمامي فقط، ونظام حماية، وزر تشغيل ونظام توزيع ومانع الانغلاق الفرامل.

يوجد في هذه السيارات مميزات كثيرة داخلية منها مقاعد بفرش جلد وفرش قماش، ومقود كهربائي وتعديل إمالة المقود، ومقود جلد.

تتميز السيارة بمزايا أمان كثيرة منها عجلة قيادة معززة آليا، وسنتر لوك ونظام تثبيت خاص بالسرعة ونظام حماية، ونظام تحكم خاص بتغيير ظروف الجو داخل السيارة.

توجد فورد فوكس 2006 بمدينة تبوك.

سيارة استروفان شيفروليه للبيع

متواجدة في مدينة الرياض السيارة شيفروليه استرو 1996 مستعملة للبيع بمبلغ 8.500 ريال سعودي.

متواجد بها مكيف يعمل، ومرايات كهربائية وهى تعمل باستخدام البنزين.

اللون الخارجي لها هو الأبيض.

تأتي بمواصفات أمريكية الصنع.

السيارة التأمين بها إلزامي، كما أنها مرخصة.

العداد سجل المسافة المقطوعة والتي تصل إلى 139.000 كم.

للبيع نيسان ماكسيما 2005

تتميز سيارة نيسان ماكسيما 2005 بلونها الخارجي الأبيض، وتم قيادتها 128,000 كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها كشافات أمامية للضباب، ومرايات لونها أسود أمامية للرؤية، وأربعة أبواب لون السيارة، وأربعة سلندر، وكشافات خلفية وأمامية للإضاءة.

مزودة هذه السيارة دخول السيارة بدون استخدام المفتاح الخاص بها، ومشغل اسطوانات، ونظام التحكم في ظروف الجو.

يوجد بهذه السيارة مميزات داخلية منها مكيف ومقاعد جلدية، ونوافذ كهربائية، وأحزمة أمان أمامية، ومسند ذراع بالمقعد الأمامي ومشغل اسطوانات.

تتميز بمزايا أمان عديدة منها عجلة معززة آليا، وحساسات ونظام مانع الانغلاق وتوزيع قوة الفرامل، وسنتر لوك وباور، ونظام إيموبليزر يساعد على حماية السيارة من السرقة.

توجد نيسان ماكسيما 2005 بمدينة مكة وسعرها 7,000 ريال سعودي كاش، ويمكن تقسيطها بقسط شهري يصل إلى 500 ريال ومقدم ألف ريال.

للبيع سيارة مرسيدس 350 مستعملة

السيارة 350 أول إستخدام 2008 مستعملة للبيع في مدينة القصيم بسعر 16000 ريال سعودي والسيارة متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

المواصفات المتاحة في السيارة كالتالي:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 350.000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي سماوي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الكماليات الموجودة في السيارة:

نظام الفرامل المانع للإنغلاق، ريموت كنترول.

وسادة هوائية للسائق، مكيف، مقاعد كهربائية.

وسادة هوائية للركاب، وسادة هوائية جانبية.

نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، زجاج فاميه، جنوط.

سيارة مرسيدس للبيع بالتقسيط

مرسيدس SLC للبيع أول استعمال 2003،

متواجدة في مدينة الخبر بسعر 23000 ريال، ولشرائها بالتقسيط يتم دفع دفعة أولى 7000 ريال، وباقي الدفعات شهرية بمبلغ 5000 ريال.

مواصفات السيارة كالتالي:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي.

السيارة متوفرة باللون الأزرق الداكن.

نوع الوقود الذي تستخدمه السيارات هو البنزين.

تبلغ المسافة المقطوعة للسيارة 200000 كيلومتر.

سيارة للبيع جي إم سي سوبربان للبيع

يطلب مالك السيارة مبلغ 8.000 ريال مقابل التنازل عن السيارة. جي إم سب سوبربان موديل 1993.

متواجدة في مدينة الرياض بمنطقة عرقة.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيك، كما تعتمد على البنزين كوقود.

المسافة المقطوعة مسجلة بالعداد وهى تصل إلى 200.000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة هو البيج، بجانب كونها تأتي بمواصفات أمريكية الصنع.

سيارة هوندا سيفيك للبيع مستعملة

للبيع بحالة جيدة ونظيفة من الداخل والخارج ومتواجد بها العديد من التقنيات والكماليات الهامة السيارة هوندا سيفيك موديل 2001.

معروضة للبيع وهى تأتي بمواصفات يابانية الصنع وبقير نوعه أوتوماتيك مقابل دفع 3.000 ريال سعودي.

السيارة بها مكيف، وأضوية ليد، وتستخدم البنزين.

العداد سجل أن المسافة التي قطعتها السيارة من 2001 وحتى الآن تصل إلى 200.000 كيلو متر.

للبيع لكزس LX مستعملة