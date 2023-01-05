نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص سعر سيارة هيونداي مستعملة بأهـم الأسواق في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة هيونداي مستعملة بسوق السعودية، الكثير يبحث تلك الفترة عن سيارات هيونداي الكورية المستعملة لأنها تعد واحدة من السيارات المرغوبة بشكل كبير بسوق السيارات، ومع ارتفاع أسعار السيارات الذي يشهده السوق العالمي والعربي الفترة الأخيرة، فأن الحل الأمثل هو اللجوء إلى سوق السيارات المستعملة واختيار ما بين فئات سيارات هيونداي المختلفة، بالأخص سيارات هيونداي سوناتا وتوسان وألنترا فتلك ارخص سيارات بموديلات مختلفة تعطيك جودة مقابل سعر.

سعر سيارة هيونداي سوناتا مستعملة السعودية من 2009 إلى 2019

سيارة هيونداي سوناتا مستعملة تأتي السيارة بمواصفات مجلس التعاون الخليجي، نوع ناقل الحركة اوتوماتيك، نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين، لون السيارة سوناتا الأبيض، دهانها الأصلي لم يتغير، والهيكل نوعه سيدان تلك المواصفات الخارجية للسيارة، وأما عن المواصفات الداخلية بالسيارة الآتي:

سيارة هيونداي سوناتا بها أكياس هوائية، بلوتوث. زجاج السيارة الأمامي والخلفي كهربائي. كراسي السيارة مدفأة، سيارة أبل Carply. مرايا السيارة الجانبية الكترونية، بها مكيف هواء بارد. نظام إنذار مانع السرقة، جنوط السيارة من الالمونيوم. اضوية زينون، اضوية كشافات ليد، تتضمن السيارة على نظام تتبع. سيارة خالية من الرش والسمكرة، بحالة الجديدة. سعر السيارة هيونداي سوناتا 2009 طريقة السداد كاش أو تقسيط 19 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة سوناتا الكورية 2013 مستعملة

سيارة هيونداي سوناتا بالرياض مستعملة إصدار عام 2013، هيكل خارجي سيدان بدون خدوش، عداد الممشى للسيارة سجل المسافة المقطوعة 188 ألف كيلو متر، وقود محرك السيارة البنزين، جنوط السيارة من الكروم، مصابيح الضباب برؤية واضحة.

تتضمن السيارة على مكيف هواء بارد.

نوافذ السيارة كهربائية الأمامية والخلفية.

مقاعد السيارة الأمامية والخلفية كهربائية.

مقاعد مدفأة، مرايا جانبية اوتوماتيك.

موتور نظيف على الشرط فحص استمارة جديدة.

سعر السيارة هيونداي سوناتا 2013 تقسيط بقسط شهري 1000 ريال سعودي.

مقدم تقسيط السيارة مبلغ 4000 ريال سعودي.

سعر السيارة سوناتا مستعملة 20 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي مستعملة سوناتا 2016

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2016، عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 160 ألف كيلو متر، بدي السيارة وكالة، مالك أول، عدد 2 مفتاح وكالة ، اسبير وكالة، موتور محركات على الشرط.

مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية.

دهان السيارة الخارجي الأصلي باللون الأزرق.

نوع ناقل الحركة للسيارة القير اوتوماتيك.

تتواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة الفيصلية.

مواصفات السيارة الداخلية بها مكيف هواء، ميكروفون.

مواصفات السيارة الخارجية كشافات ضباب لرؤية واضحة.

سعر السيارة سوناتا كاش أو تقسيط بسعر 29 ألف ريال سعودي.

بسوق المستعمل سيارة هيونداي اكسنت 2021

بمعرض سيارات مستعملة وجديدة بالسعودية سيارة هيونداي اكسنت موديل عام 2021، سيارة هيونداي بحالة جيدة جدا، تتواجد السيارة في خميس مشيط، ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، باللون الفضي.