سيارات للتنازل بدون مقابل مستعملة موديلات حديثة هيونداي تويوتا

سيارات للتنازل بدون مقابل من بنوك وشركات معتمدة توفر تلك الخاصية لتيسير الحصول على سيارة بحالة جيدة وبسعر مناسب، سيارات للتنازل أغلبها يكون بدون مقابل وبالتالي موديلات حديثة يبحث عنها الكثيرين داخل المملكة، حيث أن السيارات التي تعرض للتناول تكون عن طريق عرض مالكيها للسيارة للبيع بدون مقابل ويتفق المالك الجديد مع البنك مباشرة ويقوم بتسديد باقي مبلغ السيارة، وسنعرض لكم عدد من تلك السيارات بالمعلومات المخصصة لكل سيارة من مواصفاتها ومعلومات التنازل.

سيارات للتنازل بدون مقابل بالبنوك

سيارة أكسنت الرباعية قوية معروضة للتنازل بدون مقابل، سيارة هيونداي أكسنت مستعملة باللون الأبيض موديل السيارة لعام 2020، قراءة عداد الممشى للسيارة بنحو 170 الف كيلو متر قابل لزيادة المسافة، سيارة ستاندر فل كامل، معلومات تنازل السيارة أكسنت الاتي:

الدفعة الأولى للسيارة 6300 ريال سعودي المبلغ المسدد إلى الأن 29.529 ريال سعودي. الدفعة الأخيرة للسيارة مبلغ 22.310 ريال سعودي. المبلغ المتبقي للسيارة 47124 الف ريال سعودي. السداد المبكر للسيارة مبلغ 40014 ريال سعودي. القسط الشهري للسيارة يبلغ نحو 801 ريال سعودي. السيارة بها صدمة خفيفة في الرفرف الأمامي الأيمن. سيارة أكسنت هيونداي بدون مقابل من شركة التمويل للسيارات.

للتنازل سيارة هيونداي توسان 2021 مستعملة

سيارة للتنازل هيونداي توسان موديل حديث لعام 2021 مستعملة استخدام قليل، تمتاز السيارة بأنها وكالة فئة أستاندر، السيارة وارد وكيل خليجي من شركة اليسر، السيارة بها بصمة مع خاصية الدخول الذكي، قير ناقل حركة أوتوماتيك، وقود السيارة البنزين، سيارة نصف فل.

معلومات تنازل سيارة هيونداي توسان

السيارة للتنازل بقسط شهري 1990 ريال سعودي.

السيارة لم يتم الأنتهاء من سداد قيمتها المالية متبقي 12 قسط.

الدفعة الأخيرة للسيارة تبلغ نحو 26 ألف ريال سعودي.

تنازل تمويل شركة اليسر بسعر 36 ألف ريال سعودي.

تمتاز السيارة بوجود حساسات خلفية، حساسات أصطفاف لركن الذكي.

للتنازل سيارة تويوتا كورولا 2012 بحالة جيدة