مواصفات سيارة هيونداي كونا الجديدة بفئاتها وأسعارها في السعودية

تعتبر شركة هيونداي من الشركات العالمية التي تعمل في مجال السيارات ومن أهم ما يميز السيارة هي إصدارتها المتميزة من الحين للآخر واستطاعت الشركة أن تحقق نجاح كبير في الآونة الأخيرة بفضل ما توفره من إصدارات متميزة وأخر السيارات التي قدمتها الشركة هي سيارة هيونداي كونا التي تمتعت بالكثير من المزايا والخصائص ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم مواصفات سيارة هيونداي كونا.

مواصفات سيارة هيونداي كونا

تتمتع سيارة هيونداي بمحركين الأول ومتوفر بسعة 2 لتر كما يعمل على توليد قوة حصانية تصل إلى 149 حصان كما أنه مرتبط بناقل حركي أوتوماتيكي متوفر بست سرعات. إما بالنسبة للمحرك الثاني فتصل سعته إلى 2 لتر كما أنه يعمل على توليد قوة حسانية تصل إلى 280 جصان بالإضافة لتواجد ناقل حركة بنظام أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات. تتوفر السيارة بالكثير من خصائص الأمان التي من بينها توفير نظام المساعدة من أجل تتبع النظام بالإضافة لنظام خاص بتجنب التعرض للاصطدام. مع توافر نظام تجنب الاصطدام للنقاط العمياء. كما تحتوي السيارة على نظام تثبيت السرعة. من أهم مميزات السيارة أيضًا أنها تحتوي على شاشة متعددة الاستخدام وتعمل باللمس من أجل دعم نظام الأندرويد أوتو بالإضافة لنظام آبل كار بلاي. كما تحتوي على منفذ يو اس بي مع نظام ملاحة. تشتمل السيارة على شحن لاسلكي مع الكثير من الكماليات الأخرى.

فئات السيارة كيا كونا Hyundai Kona 2023

تتوفر سيارة هيونداي كونا في الأسواق بفئات متعددة وإليكم في السطور الآتية تلك الفئات:

سيارة هيونداي كونا الفئة SE

تعتبر تلك الفئة من أفضل الفئات حيث أنها تعتمد على محرك من أربع أسطوانات وتصل السعة إلى 2.0 لتر بينما القوة تصل إلى 147 حصان مع قوة عزم دوران قد تصل إلى 132 نيوتن وذلك لكل متر ومن أهم مميزات السيارة أنها مرتبطة بناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي مع نظام دفع رباعي مع جنوط السيارة التي تصل إلى 16 بوصة. ما يميز تلك الفئة أيضًا أنها تحتوي على شاشة متعددة الاستخدام مع قيام 8 بوصة مع نظام صوت متكون من 6 مكبرات للصوت كما تعمل على دعم نظام آبل كار بلاي والأندرويد أوتو.

سيارة هيونداي كونا الفئة SEL

تعتبر تلك السيارة من أفضل أنواع السيارات ومن أهم مميزاتها أنه ذو نسبة أمان عالية للغاية كما أنها تحتوي على جنوط السيارة الذي يصل إلى 17 بوصة، من أهم مميزاتها أيضًا أنها تحتوي على سقف قبضان مع فتحة سقف كما تحتوي على راديو مع عجلة القيادة التي قد تم طلائها بالجلد الفاخر.

سيارة هيونداي كونا في المملكة العربية السعودية