أحصل على سيارة تويوتا كورولا  2023 بالتقسيط …ب 900 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2023 بمواصفات ومميزات جبارة

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ب 900 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2023، تعد سيارة تويوتا كورولا 2023 سيارة رياضية ذات تصميم يوحي بالثقة والجرأة مع إضافة شبك بلون أسود يحوي الكروم، وهي إنتاج مميز من شركة تويوتا العالمية تم طرحها إلى الأسواق في عام 2023، تشمل نظام ترفيهي بأحدث التقنيات، وتأتي بمحرك جيد ولا تستهلك قدر كبير من الوقود،وقد وفرت العديد من الشركات عروض تقسيط مميزة لها وفيما يلي مواصفات تويوتا كورولا 2023 وأبرز عيوبها. ب 900 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا قدمت شركة عبد اللطيف جميل عرض تقسيط مميز لسيارة تويوتا كورولا 2023.

يمكن للعميل الحصول على السيارة عن طريق تسديد دفعة أولى بقيمة 27164 ريال.

بينما الدفعة الأخيرة بقيمة 31,720 ريال.

مدة التسديد 60 شهر.

لا يوجد مقدم ولا مصاريف إدارية. مميزات سيارة تويوتا كورولا 2023 تتميز بقطع غيار متوفرة في جميع الأسواق وغير مكلفة السعر.

تحتوي على حساسات للمطر.

يوجد بها خزان للوقود بسعة كبيرة.

مزودة بناقل الحركة أوتوماتيك.

تتميز سيارة تويوتا كورولا 2023 بالاستهلاك الاقتصادي في الوقود.

بالاستهلاك الاقتصادي في الوقود. تحتوي على وسائد هوائية لحماية السائق والركاب.

كما يوجد بها شاشة عرض توضح كافة بيانات السيارة.

تتميز بمساحة تخزين كبيرة يمكن استغلالها أثناء الرحلات. وسائل الأمان في تويوتا كورولا 2023 تحتوي على فرامل مانعة الانغلاق.

يوجد بها خاصية توزيع الفرامل الإلكترونية.

تحتوي على وسائل هوائية في جميع صفوف السيارة.

تشمل أحزمة أمان أمامية وخلفية.

تعتمد سيارة تويوتا كورولا 2023 على نظام الدفع الأمامي للعجلات.

على نظام الدفع الأمامي للعجلات. يوجد بها كاميرا محيطية.

تعمل بزاوية 360 درجة.

كما تحتوي على حساسات خلفية وأمامية.

يوجد بها إطارات للهواء.

تدعم خاصية الدخول الذكي بدون مفتاح.

يوجد بها أزرار تحكم في النظام الصوتي.

تتمتع بمقاعد مصنوعة من القماش.

الأنوار الأمامية من الهالوجين.

بها فتحات تكييف خلفي.

بها مثبت سرعة.

مقاس الإطارات: 195/65R15.

الأبعاد طول وعرض وارتفاع: 4630 – 1780 – 1435 مم. عيوب سيارة تويوتا كورولا 2023 موتور سيارة تويوتا كورولا 2023 ضعيف.

ضعيف. لا تقوم بمنع الصوت الخارجي بشكل كافي مما يسبب الازعاج للركاب.

لا تحتوي على كافة وسائل الأمان الحديثة في السيارات المقاربة في السعر لكن الفئات العليا منها تتضمن وسائل أمان أكثر تقدمٱ. عمر شويل - جدة أحصل على سيارة تويوتا كورولا 2023 بالتقسيط ...ب 900 ريال عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2023 بمواصفات ومميزات جبارة - ثقفني متي موعد امتحانات نصف السنة 2023م بالعراق

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