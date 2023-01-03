سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأقل من 15 ألف ريال سعودي انتشر شراء السيارات المستعملة لدى فئات مختلفة من المجتمع السعودي، فهي لم تعد قاصرة على فئة محدودي الدخل فقط، بل هناك العديد من الأفراد الذي اتجه إلى شراء السيارات المستعملة ليس فقط لأن السيارات الجديدة باهظة الثمن ولكن لوجود العديد من الامتيازات التي تتمتع بها السيارات المستعملة، منها: توافر قطع غيار السيارة المستعملة بشكل كبير بالمقارنة مع السيارات الجديدة كما أنها رخيصة الثمن، انخفاض تكلفة صيانة السيارة المستعملة، كما أنه يمكن شراء سيارة كبيرة الحجم مستعملة بنفس سعر سيارة صغيرة جديدة، ولكن يجب الحرص عند الشراء لمنع التعرض للنصب.

سيارات مستعملة للبيع في السعودية

نقدم لك خيارات مختلفة من السيارات المستعملة، والتي عرضت مؤخرا للبيع في المملكة بأسعار أقل من 15 ألف ريال سعودي:

سيارة تويوتا كامري 2005

بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي يمكن الحصول على سيارة تويوتا كامري موديل 2005 مستعملة في مدينة الرياض، وهي سيارة باللون الفضي قطعت مسافة 196 ألف كيلو متر بها العديد من المميزات مثل: القفل المركزي، المقاعد القابلة للطي والتي صنعت من الجلد، لوح واقي يقع على عتبة السيارة، أما عن مواصفات الأمان: نظام ABS، Airbags، مساعد الفرامل، أجهزة الاستشعار الأمامي والخلفي، كاميرا خلفية، ويمكن التواصل مع بائع السيارة على رقم +966 59 096 4317.

سيارة كيا سبورتاج 2008

إذا كنت ترغب في شراء سيارة مستعملة ولا تمتلك سوى 10 آلاف ريال سعودي، فإن الخيار الأمثل بالنسبة لك هو شراء سيارة كيا سبورتاج موديل 2008، والتي عرضها أحد المواطنين في مدينة الرياض مفيدا أنها سيارة ذات لون بني قطعت مسافة 112 ألف كيلو متر لم يسبق أن تعرضت لحادث من قبل، وبها العديد من المزايا: صدام أمامي وخلفي، مرايا إلكترونية، مصابيح مضادة للضباب، كابح خلفي، منافذ للطاقة، إمكانية ضبط المقاعد أوتوماتيك، مشغل Mb3 ومشغل اسطوانات، راديو، مدخل Aux، مكيف يدوي، بالإضافة إلى وسائل الأمان: نظام ABS، Airbags، فرامل قرصية، واقي من الطين، أما عن باقي التفاصيل الخاصة بالسيارة فيمكن معرفتها بالاتصال على رقم +966 59 473 9047.