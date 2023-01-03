بأرخص سعر.. سيارات تويوتا مستعملة للبيع بحالة جيدة في السعودية بإمكانيات ومواصفات ممتازة

سيارات تويوتا مستعملة للبيع بحالة جيدة أصبحت السيارات المستعملة من أكثر السيارات التي يوجد إقبال عليها حيث يهتم كثير من المواطنين للبحث عن أفضل السيارات المستعملة داخل المملكة حتى تساعدهم في قضاء المهام اليومية الخاصة بهم دون تعب أو مشقة كبيرة عند استخدام المواصلات العامة خاصة في حالة التنزه مع العائلة لذا يمكنكم اختيار الصيانة المناسبة وأضاف المقدم قليل مع تقسيطها لفترة محدودة ومناسبة للجميع.

سيارات تويوتا مستعملة للبيع بحالة جيدة

سيارة تويوتا كامري للبيع مستعملة

يمكنك الحصول على تويوتا كامري في مدينة تبوك بدفع مقدم 2,500 ريال سعودي وتبدأ تقسيط السيارة 1000 ريال سعودي كل شهر وقيمة السيارة 50 ألف ريال سعودي.

يتم استخدام البنزين للسيارة وتتميز باللون الأسود وعدد الكيلو متر 56,000 كيلو متر كما يتوفر فيها هناك الحركة أوتوماتيك.

تتميز السيارة بوجود مرايات كهرباء مكيف وفرش قماش.

يوجد نوافذ كهربائية أمامية نوافذ كهربائية خلفية وإنذار.

نظام الفرامل الألماني للانغلاق وتحتوي على وسائد هوائية للسائق بالإضافة إلى نظام توزيع قوة الفرامل.

يوجد فيها مدخل يو إس بي وراديو كاسيت مشغل أسطوانات والسيارة بحالة جيدة.

كما يتوفر فيها مثبت سرعة وتشغيل بالبصمة.

يمكنك التواصل مع البائع للحصول على هذه السيارة من خلال التواصل على رقم 0592033644 أو التواصل على رقم الواتساب 9 6 6 5 9 2 0 3 3 6 7 9.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع

هذه السيارة متواجدة حاليا في الرياض ويمكنك شراء السيارة بالتقسيط من خلال دفع مقدم 5000 ريال سعودي وتقسيط قيمة السيارة 1,500 ريال سعودي كل شهر ويبلغ سعر إجمالي السيارة 56 1500 ريال سعودي.

تتميز السيارة بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي ونوع الوقود المستخدم بنزين وعدد الكيلومترات 128,000 كلم.

اما بالنسبة لوسائل الراحة فإنها يوجد فيها مكيفات ومرايات كهربائية والفرش مصنوعا من القماش.

أما أنظمة الترفية يوجد فيها مشغل أسطوانات ومدخل يو إس بي وراديو كاسيت ومدخل إي يوم إكس.

كما يتوفر في النوافذ الكهربائية أمامية وخلفية.

بالنسبة لوسائل أمان يوجد وسائل هوائية للسائق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام الفرامل المانعة للانغلاق مع وجود إنذار.

بالنسبة لوسائل أمان يوجد وسائل هوائية للسائق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام الفرامل المانعة للانغلاق مع وجود إنذار. كما انه في حالة الرغبة لشراء السيارة يمكنك التواصل مع البائع من خلال الاتصال على رقم 0 5 8 0 2 1 9 2 09:00 أو الاتصال على رقم الواتساب 9 6 6 5 8 0 2 1 9 2 0 9.

سيارة تويوتا يارس 2016 مستعملة للبيع

حيث ان سيارة تويوتا يارس موديل 2016 تتواجد في تبوك تتميز السيارة باللون السيلفر وعدد الممشي لهذه السيارة 190 الف كيلو متر، ويبلغ سعر السيارة تويوتا يارس موديل 2016 سعر 33 الف ريال سعودي ويمكن الحصول علي سيارة من خلال الاتصال بالباءع علي الرقم الموضع لكم

سيارة تويوتا برادو 2018 مستعملة للبيع

يمكن الحصول على سيارة تويوتا برادو 2018 من مدينة القصيم حيث أن السيارة تتميز باللون الأبيض وناقل الحركة اتوماتيك وعدد المسافات المقطوعة 120 الف كيلو متر، كما أن سعر السيارة كاش يبلغ 50 الف ريال سعودي ويمكن تقسيط السيارة عن طريق دفع مقدم 5000 ريال تدفع 2000 كل شهر وللتواصل ومعرفة كافة التفاصيل من خلال الرقم التالي 0598607939.