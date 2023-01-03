وحش السيارات من تويوتا وصل البلاد… سيارة تويوتا سيكويا Toyota sequoia 2023 بمواصفات ومميزات عالمية وأسعارها في البلاد

سيارة تويوتا سيكويا Toyota sequoia 2023، من أضخم السيارات المعروضة في الأسواق والتي تم صناعتها في اليابان، وتعد من أهم سيارات الكروس أوفر وذلك لكبر حجمها حيث تشبه في تصميمها سيارات لاندكروزر بيك اب تندرا، كما أن سيارة تويوتا سيكويا من أفضل السيارات منافسة مع باقي موديلات السيارات المعروضة من شيفروليه سوبربان وفورد اكسبيدشن، وتتميز بالعديد من المواصفات التي تجعلها مرغوبة لدى الجميع وسوف نعرض لكم مواصفات واسعار سيارة تويوتا سيكويا 2023 في المقال التالي.

سيارة تويوتا سيكويا 2023

سوف نقدم لكم الآن من خلال موقع ثقفني كل ما يخص سيارة تويوتا سيكويا 2023 من مواصفات ومميزات وأسعارها في البلاد

مواصفات سيارة تويوتا سيكويا 2023

هذه السيارة تمتلك العديد من المميزات بعد التعديلات التي طرأت عليها وهي كالآتي:

تحتوي على محرك سعته تصل إلى 3500 سي سي.

تصل قوة المحرك إلى 437 حصان، قوة عزم دوران يبلغ 790 نيوتن.

يستخدم نظام دفع كلي للعجلات.

تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.

تحتوي على قدرة سحب تصل إلى 4100 كيلوجرام.

تنتمي لفئة السيارات الرياضية.

يعتمد على البنزين كوقود.

المقصورة الداخلية عبارة عن 3 صفوف، كما تحتوي على 7 مقاعد.

تحتوي على شاشة 8 بوصة ترفيهية.

تملك محرك ب 6 أسطوانات v6.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد.

بها مصابيح شديدة ومرايات جانبية.

تحتوي على شبكات الفتحات الهوائية.

بها زر تشغيل وإيقاف محرك.

تعتمد العجلات على تقنية الدفع الأمامي والرباعي.

تحتوي على فرامل كهربائية .

تحتوي على وصلة شحن تليفون، كما يتوفر بها WiFi، وسماعات ذات صوت فائق.

مميزات سيارة تويوتا سيكويا 2023

تحتوى السيارة على مرايا جانبية .

يوجد بها خاصية التحكم بالمقاعد بالوضع الذي يرتاح له السائق .

وتحتوى السيارة على فتحه من الأعلى يمكن التحكم بها إلكترونياً .

من أكثر مميزاتها انه يمكن السير في المناطق الصحراوية والرملية .

من مميزتها ان شكلها الخارجي مميز عن باقي أنواع السيارات الأخري .

أسعار سيارة تويوتا سيكويا 2023