انخفاض سعر سيارة تويوتا انوفا 2023 أكثر من 12 ألف ضمن عروض يناير عبداللطيف جميل، إليكم أحدث عروض السيارات الجديدة طراز تويوتا لدى وكالة عبداللطيف جميل بمناسبة العام الجديد، حيث انخفض سعر فئة جي ال من تويوتا انوفا موديل 2023 بنسبة تصل إلى عشرة بالمائة. نقدم لكم اليوم تفاصيل مواصفات toyota innova الجديدة بالاضافة إلى المزايا الداخلية والخارجية وتجهيزات الراحة والأمان، كما نكشف لكم عن آخر تحديث لسعر السيارة لدى الوكيل ضمن عرض التخفيض على فئة GL الجديدة من تويوتا انوفا.

سعر تويوتا انوفا 2023 في السعودية

في أحدث عروض تويوتا عبد اللطيف جميل بمناسبة بداية عام 2023، انخفض سعر فئة جي ال من toyota innova الجديدة ليبلغ حوالي 108 ألف و 675 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلا من 120 الف و840 ريال لتصل قيمة عرض الخصم إلى 10 بالمائة تقريباً. وتأتي انوفا GL 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2700 سي سي يعمل بنظام الدفع الخلفي، هذا المحرك يولد قوة 164 حصان وعزم 245 نيوتن. متر ويعمل مع قير اوتوماتيك سداسي السرعات، وذلك مع صرفية وقود 11.3 كم لكل لتر وهي جيدة خاصة مع سيارة فان بوكس كبيرة الحجم ذات 8 مقاعد مثل تويوتا انوفا.

مواصفات انوفا جي ال الجديدة

تتميز فئة جي ال موديل 2023 على مستوى المواصفات الخارجية بجنوط ألومنيوم مقاس 16 انش، مقابض أبواب من الكروم، أنوار هالوجين، جناح خلفي، شبك أمامي، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات إنعطاف. أما تجهيزات الراحة والأمان فتتضمن المميزات التالية:

نظام حماية من السرقة. وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي. حساس لقياس ضغط الاطارات. فرامل ABS مانعه للإنغلاق + نظام دعم المكابح. نظام تحكم في الإنزلاق. نظام مساعدة في المرتفعات.

toyota innova 2023 المزايا الداخلية

أما إذا اتجهنا للحديث عن داخلية تويوتا انوفا الجديدة فسنجد أن فرش المقاعد قماش فاخر، دخول السيارة عن طريق الريموت، حساسات ركن خلفية، كاميرا للرؤية الخلفية، تحكم كهربائي في النوافذ، مكيف أمامي + مكيف خلفي (التحكم يدوي)، شاشة لمس قياس 7 انش، اتصال يو اس بي أمامي وخلفي، مدخل AUX، مشغل سي دي، اتصال بلوتوث، بالاضافة إلى نظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوت في تويوتا انوفا جي ال موديل 2023.