نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر جي ايه سي GS3 2023 في السعودية ؟ .. وأبرز مواصفات السيارة الداخلية والخارجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر جي ايه سي GS3 2023 في السعودية، حيث تعد سيارة جي أي سي (GAC) واحدة من بين ماركات السيارات التي تباع في المملكة العربية السعودية، والتي تنافس بشدة ماركات السيارات الأخرى مثل هيونداي و كيا و شيفروليه و ميتسوبيشي، لكونها تتمتع بالعديد من المزايا والمواصفات التي تناسب جميع عشاق السيارات في السوق السعودي لتكون من أفضل الخيارات، ومن خلال مقالنا التالي سنتعرف معاً على سعر جي ايه سي GS3 2023 في السعودية، ومواصفات جي ايه سي GS3 2023 الخارجية، وكذلك مواصفات جي ايه سي GS3 2023 الداخلية.

سعر جي ايه سي GS3 2023 في السعودية

يعد سعر جي ايه سي GS3 2023 في السعودية من الأمور التي يكثر البحث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان حصلت على تحسينات طفيفة في مواصفاتها الخارجية وكذلك الداخلية جعلتها ذات تقنية عالية وتصميم ذكي وعملي ملفت لنظر الجميع، وتأتي سيارة جي ايه سي GS3 2023 في إصدارين الفارق بينهما أتى في مواصفات المحرك وفي بعض التقنيات بالإضافة إلى الفارق في السعر والذي جاء على النحو التالي:

الإصدار الأول 2023 GAC GS3 GE 1.5L، جاء بسعر 53,990 ريال سعودي هذا بجانب قيمة الضريبة المضافة 8,099 ريال وبالتالي يكون الإجمالي لسعر السيارة يصبح 62,089 ريال سعودي.

بينما جاء الإصدار الثاني 2023 GAC GS3 GE 1.3T، بسعر 61,990 ريال سعودي هذا بجانب قيمة الضريبة المضافة 9,299 ريال وبالتالي يكون الإجمالي لسعر السيارة يصبح 71,289 ريال سعودي.

مواصفات جي ايه سي GS3 2023 الخارجية

مواصفات جي ايه سي GS3 2023 الخارجية، التي هي من أجمل وأشهر سيارات جي ايه سي العالمية التي انتشرت في الشرق الأوسط ودول الخليج العربي بالأخص المملكة العربية السعودية والتي حققت شعبية هائلة منذ نزولها في الأسواق، و استطاعت السيارة في وقت قصير أن تجذب الأنظار إليها بمظهرها القوى وبمواصفاتها الخارجية التي جاءت كالتالي:

جاءت سيارة جي ايه سي GS3 2023 بشكل جديد نسبياً ولكنه رائع يتمثل في ألوانها الجذابة والمصابيح الأمامية التي هي بعدسات عين النسر مع إضاءة LED والتي توفر رؤية النسر أثناء النهار، بحيث تتمكن من رؤية الأشياء الدقيقة على الطريق، وبها شبكة كروم متكاملة جاءت بتصميم ديناميكي مبتكر تعطي المزيد من اللمعان والجمال، و مرايا جانبية على باب السيارة لتحسين الرؤية من خلفها قابلة للتحريك و للطي كهربائيا، و مقابض للأبواب بنفس لون السيارة و عليها لمسات من الكروم، وتشتمل السيارة أيضاً على مصابيح خلفية عمودية مزدوجة على شكل 8 تجعل الطريق أكثر اشراقاً، ويوجد بها كاميرا للرؤية الخلفية وحساسات للمساعدة في الركن، ومخرجي عادم للوقود.

مواصفات جي ايه سي GS3 2023 الداخلية

جاءت مواصفات جي ايه سي GS3 2023 الداخلية أكثر جمالاً وأناقة وفخامة، حيث المساحة الداخلية الرائعة، التي صممت خصيصا لتكون فاخرة من الداخل ومجهزة بعدة تقنيات متقدمة متمثلة في شاشة عرض لمس ٨ بوصة عالية الدقة مدمج بها وحدة مزدوجة الأنظمة وخاصية تشغيل السيارة وإيقافها بضغطة زر، ومخارج يو اس بي للشحن في المقعد الخلفي بالإضافة إلى سماعات رياضية بشكل دائري وفتحات التهوية والتكييف مع ناقل الحركة الذي جاء بتصميم كلاسيكي و يوجد بها حاملات أكواب، بجانب أن الدركسون ذو تصميم ثلاثي متعدد الاستخدامات حيث يمكن التحكم في المسجل و المكالمات و التحكم في شاشة المعلومات مع انارة في السقف هالوجين، كما أن داخلية الأبواب في هذه السيارة تجمع بين الجلد و الكروم و كذلك البلاستيك بالاضافة الى ازرار التحكم في النوافذ و المرايا الجانبية.