نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقط إدفع 500 ريال واحصل على سيارة مستعملة في السعودية بنظام التقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة احصل على سيارة مستعملة بنظام التقسيط بأقل مقدم، تويوتا هي ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، حيث تتمتع سيارات الشركة بالعديد من الابتكارات التكنولوجية التي تجعلها أكثر أمانا وفعالية، وقد تم إنتاج أول سيارة تويوتا في اليابان في عام 1941، وبدأت تويوتا بيع سياراتها خارج اليابان طراز Corolla، وسجلت تويوتا رقماً قياسياً من خلال بيع ثلاثة ملايين طراز كورولا على مستوى العالم في عام 1986.

فقط إدفع 3000 ريال سعودي وإحصل على سيارة الأن وبنظام التقسيط بأقل مقدم وبأقل قسط شهري فيوجد في أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية العديد من السيارات التويوتا المعروضة بنظام التقسيط وبأسعار في متناول المواطن البسيط.

سيارة مستعملة للبيع في الرياض:

للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة أول إستخدام 2002 للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 3000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم 1000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

تأتي السيارة تويوتا كامري بناقل حركة أوتوماتيك والسيارة تويوتا كامري متوفرة بلون هيكل خارجي أخضر غامق ويتم إستخدام البنزين في السيارة كوقود وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 188000 كيلو متر ويوجد بالسيارة نظام الركن الذكي للسيارة ونظام التحكم في الطارة ونظام إيموبليزر ضد السرقة وحساسات أمامية وخلفية وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة.

وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0592730115 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966592730115.

سيارة تويوتا كامري مستعملة للبيع:

للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة أول إستخدام 2005 للبيع في مدينة جدة.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 5000 ريال سعودي وعرض البائع السيارة تويوتا كامري للبيع بنظام التقسيط بدفع مقدم 1500 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كامري متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك وتتوافر السيارة بلون هيكل خارجي أبيض والوقود المستخدم في السيارة البنزين وسجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري 253000 كيلو متر وتحتوي السيارة على فتحة سقف وفرش قماش ومكيف وباور ونظام الركن الذكي للسيارة ومرايات كهربائية وريموت كنترول ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد.

وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 00966595817815 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966583025650.

سيارة مستعملة للبيع بالتقسيط:

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة أول إستخدام 2005 للبيع في مدينة القصيم.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 7500 ريال سعودي وعرض البائع السيارة تويوتا كورولا بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك ولون الهيكل الخارجي في السيارة أزرق قد سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا 380000 كيلو متر والوقود المستخدم في السيارة البنزين ومتوفر بالسيارة مرايا كهربائية ونظام الذكي لركن السيارة ومكيف ومرايات ضم إغلاق وريموت كنترول وفرش جلد وفرش قماش وفتحة سقف وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0590278852 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966590278852.

للبيع سيارة كيا ريو مستعملة في الرياض:

كيا ريو مستعمل للبيع بحي الفاروق الرياض سنة 2015 بسعر 22،000 ريال، السيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيكي، وهي بمواصفات خليجية، وتعمل بالبنزين، والسيارة متوفرة باللون الرمادي، ويبلغ عدد الكيلو مترات المقطوعة 20.000-29999 كلم، السيارة مزودة بمكيف هواء وبلوتوث ودخول بدون مفتاح وغيرها من المميزات، اتصل على 0530494162 لاستلام السيارة.

سيارة كيا ريو مستعملة للبيع:

للبيع سيارة كيا ريو مستعملة سنة الصنع 2014 بسعر 20000 ريال سعودي في مدينة الرياض حي الروضة والسيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك وبمواصفات إقليمية خليجية وتستخدم السيارة وقود البنزين والسيارة متوفرة بلون هيكل خارجي أبيض وسجل عداد الممشى من 137000 كيلو متر وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0559306360.

سيارة تويوتا كامري مستعملة:

للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة سنة الصنع 2003 بسعر 9000 ريال سعودي في مدينة جدة حي أبحر الجنوبية والسيارة مزودة بناقل حركة يدوي عادي وتستخدم السيارة وقود البنزين والسيارة متوفرة بلون هيكل خارجي أخضر وسجل عداد الممشى أكثر من 200000 كيلو متر وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0569238851.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة:

للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة سنة الصنع 2022 بسعر 1373 ريال سعودي في مدينة جدة حي النسيم والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك وبمواصفات إقليمية خليجية واللون الخارجي في السيارة أبيض وسجل عداد الممشى من 50000 إلى 59999 كيلو متر ويتم إستخدام وقود البنزين وتحتوي السيارة على مكيف وفتحة سقف ومساعد الفرامل وسائد هوائية أمامية وسنتر لوك مثبت سرعة وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0555555555.