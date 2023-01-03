نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة للبيع في السعودية بسعر 15 ألف ريال فرصة امتلاك سيارة بأقل سعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة كيا مستعملة للبيع في السعودية، الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يميلون إلى البحث عن كل ما يخص سيارات كيا الكورية من حيث الجودة والمتانة والسعر، لأنها من السيارات المرغوب فيها داخل سوق السيارات، وبالتوافق مع ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، فأصبح العديد أصبحوا يتوجهون إلى سوق السيارات المستعملة من كيا بدلا من السيارات الجديدة نظرا للحالة الاقتصادية للشاري، ويوجد الكثير من المنصات الإلكترونية التي تعرض سيارات للبيع موثوق فيها سنعرض لكم عدد من تلك السيارات ويمكنك التواصل مع مالك السيارة عن طريق رقم الهاتف.

سيارة كيا مستعملة للبيع في السعودية

عند شراء سيارة مستعملة يجب عليك أن تحدد نوع السيارة التي ترغب في شراءها سواء كانت سيدان أو عائلية أو اقتصادية، وتضع ميزانية محددة تتوافق مع احتياجاتك المادية لشراء السيارة التي ترغب بيها ولتكن سيارة كيا مستعملة، فتبدأ البحث عن متوسط سعر سيارات كيا داخل منصات بيع السيارات سواء كان من مستعمل للسيارات أو هتلاقي أو السوق المفتوح وغيرها من منصات ودورنا أن نعرض لك متوسط أسعار سيارات كيا المستعملة بالسوق السعودي.

سيارة كيا مستعمل بالسوق السعودي

سيارة كيا سيراتو موديل 2012 مستعملة نظيفة، قير نوعه عادي، محرك بماكينة 1600 سي سي بحالة ممتازة، محرك لا يصدر أصوات، متوفر أيضا للفحص في أي مكان ترغب به، القير حالته ممتازة، كما أن السيارة على الفحص باستمارة جديدة، عداد الممشى سجل قراءة 174 الف كيلو متر قابل للزيادة.

مواصفات السيارة بها جنوط وكالة مقاس 16 أنش. مواصفات السيارة ايرباج على الشرط مع زجاج كهربائي الحركة. السيارة بها تنجيد كامل مراتب وارضية نظيفة.

شنطة السيارة فقط بها صدمة خفيفة من مدة بعيدة وتغير الغطاء مع الصدام الخلفي.

سبب بيع السيارة شراء سيارة بحجم أكبر السعر 17 ألف ريال سعودي.

تتوفر السيارة كيا سيراتو 2012 في مدينة حائل على تطبيق السوق المفتوح.

سعر سيارة كيا سيراتو حمراء موديل 2011

سيارة كيا سيراتو معروضة للبيع باللون الأحمر الناري بهيكل فئته سيدان، سيارة نظيفة استخدام قليل، تمتاز السيارة بناقل حركة عادي، قراءة عداد الممشى 108.300 ألف كيلو متر، مكان موقع السيارة في مدينة جدة بالمملكة.

أهم مواصفات السيارة كيا سيراتو 2011

نوع الدفع أو الجر للسيارة أمامي قيادة.

مواصفات السيارة الإقليمية تتضمن مواصفات مجلس التعاون الخليجي.

جنوط السيارة مصنوعة من الألومنيوم وكالة بقياس 16 بوصة.

مصابيح أمامية وخلفية نوعها ليد إضاءة واضحة.

كما أن السيارة بها مصابيح الضباب لرؤية ممتازة.

السيارة كيا لا تعاني من شئ معروضة للبيع بجدة من المالك الأصلي.

سعر السيارة سيراتو حمراء موديل 2011 كاش 15.500 ريال سعودي.

سيارة كيا سبورتاج 2016 بسعر 20 ألف ريال

سيارة كيا مستعملة للبيع في مدينة حفر الباطن، سيارة بها كافة الكماليات اوتوماتيك LX1، قير وماكينة السيارة وكالة، سيارة من المالك الأول، قراءة عداد ممشى قليل 170 ألف كيلو متر.

لون طلاء السيارة الخارجي فضي رمادي. وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين. سيارة بها مكيف هواء بارد، فرش مقاعد من الجلد. ريموت كنترول، نوافذ السيارة كهربائية. راديو كاسيت، مبدل أقراص، نظام فرامل مانع الانغلاق. سعر السيارة كيا كاش 20 ألف ريال سعودي.

كيا مستعملة 2018 زرقاء كيا ريو

سيارة كيا ريو بناقل حركة أوتوماتيك، وقود محرك السيارة البنزين، نوع قير بوكس السيارة أوتوماتيك، تتضمن السيارة على جنوط من الألمنيوم بقاس 16 أنش، مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد المغطى، كما ان السيارة بها فتحة سقف، ويوجد بها مثبت سرعة، مقود السيارة بتحكم في بالصوت.

قراءة عداد الممشى سجلت 130 الف كيلو متر. كما أن السيارة بها كاميرا خلفية بشاشة واضحة. كما أن السيارة بها حساسات اصطفاف خلفية. محرك السيارة بسعة 1400 سي سي. السيارة بأرضية باللون الأسود والأحمر. صفط مرايا، أشارات مرايا جانبية اوتوماتيك. السيارة بها مانع الأنزلاق، حساس كفرات، مصابيح السيارة ليد. كشافات ضباب أمامي، جير ماكينة ومحرك وكالة. سعر السيارة كيا ريو 40 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة ياريس 2013 بسعر منخفض

في مدينة حفر الباطن سيارة يارس كاش او تقسيط سعر القسط الشهري للسيارة 500 ريال سعودي، أقل مقدم لتقسيط السيارة 3000 ريال سعودي، سعر السيارة 10 آلاف ريال سعودي.