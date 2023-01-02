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إدفع 500 ريال وإمتلك سيارة هونداي أو كيا بالسعودية، تعتبر سيارات هونداي وكيا من أكثر السيارات التي يعشقها الرجال والشباب، لأنهم يتميزون بهيكل كبير وقوي، مما يجعل كل من يراهم ينجذب إليهم، وبهم تقنيات أخرى مذهلة منها نظام إيموبليزر وغيره، لذلك سوف نتحدث اليوم عن أرخص أسعار سيارات هونداي وكيا المستعملة. سيارة هونداي النترا 2015 مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا 2015 تتمتع بلون أحمر لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بفتحة سقف ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد والقماش وتعمل بالكهرباء، ومرايات أمامية لونها أحمر مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

تحتوي السيارة على مكيف ذات برودة عالية وريموت كنترول وباور، ونظام ذكي خاص بركن السيارة.

يوجد بهذه السيارة مرايات ضم للإغلاق ونوافذ أمامية وخلفية زجاج فاميه تعمل بالكهرباء، وراديو كاسيت ونظام تحكم خاص بالطارة.

يوجد في السيارة مبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل اسطوانات، ونظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة.

تتمتع هذه السيارة بوسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية، ونظام فرامل مانع الانغلاق وحساسات أمامية وخلفية.

تحتوي السيارة على أيضا نظام توزيع خاص بقوة الفرامل، وجنوط قوية ومثبت سرعة وكشافات ضباب، وكاميرا خلفية.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 133,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة جدة.

تعرض سيارة هيونداي النترا 2015 للبيع بسعر 11,000ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 1,000 ريال سعودي مقدم وخمسمائة ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم 0590304313,+966590304313. سيارة كيا بيكانتو 2014 مستعملة للبيع سيارة كيا بيكانتو 2014 تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أنها هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش والجلد وتعمل بالكهرباء، ومرايات أمامية لونها فضي مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

تحتوي السيارة على فتحة سقف ونظام ذكي خاص بركن السيارة، وريموت كنترول وباور ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة مرايات ضم للإغلاق وبلوتوث وراديو كاسيت، ونظام تحكم في الطارة ومبدل أقراص.

تتمتع هذه السيارة بنظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة وجنوط قوية، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب وكشافات ضباب.

يوجد في السيارة نظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة، وكاميرا خلفية وسبويلر خلفي.

تحتوي السيارة على نظام فرامل مانع الانغلاق، ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل، وحساسات أمامية وخلفية ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة 115,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة جدة.

تعرض سيارة كيا بيكانتو 2014 للبيع بسعر 11,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 1,000 ريال سعودي مقدم و500 ريال سعودي بداية كل شهر. كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على البائع من خلال الرقم 0582942231, 00966582942231. عمر شويل - جدة إدفع 500 ريال وإمتلك سيارة هونداي أو كيا بالسعودية - ثقفني تمويل 50 ألف بدون كفيل 2023- 1444 خطوات قرض أفراد بدون تحويل راتب شركة الأمثل للتمويل

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