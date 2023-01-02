بأقل قسط شهري 250 ريال إمتلك سيارة تويوتا بالسعودية وبإمكانيات عالية

بقسط شهري 250 ريال إمتلك سيارة تويوتا، بمجرد النظر إلى شوارع المملكة العربية السعودية نلاحظ أن أكثر السيارات المستخدمة هناك هي السيارات تويوتا اليابانية الصنع لما يتوافر فيها من إمكانيات وتجهيزات تمنح سائقها المزيد من الراحة والأمان في القيادة.

بقسط شهري 250 ريال إمتلك سيارة تويوتا

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سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2010 مستعملة للبيع

للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2010 مستعملة في مدينة نجران.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 13500 ريال سعودي.

عرض البائع السيارة تويوتا كامري بنظام التقسيط بدفع مقدم 3500 وقسط شهري 250 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 111000 كيلو متر.

كما متوفر اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أسود.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

تحتوي السيارة على فتحة سقف ومكيف وريموت كنترول ومشغل إسطوانات وحساسات خلفية وأمامية.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0580423248 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966580423248.

للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2011 مستعملة

سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2011 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 18000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة تويوتا كامري بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 3000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 18000 كيلو متر.

كما متوفر اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

يوجد بالسيارة نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام إيموبليزر ضد السرقة وحساسات أمامية وخلفية وقفل مركزي للأبواب.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 583410829 أو من خلال الواتس آب على الرقم 0096683410829.

سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2003 مستعملة للبيع

للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2003 مستعملة في مدينة القصيم.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 10000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 10000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0580731397 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966580731397.

للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2007 مستعملة

للبيع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2007 مستعملة للبيع في مدينة الخرج.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 7000 ريال سعودي.

عرضت السيارة تويوتا كورولا بنظام التقسيط بدفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 511000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فيراني.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0582588139 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966582588139.

سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2006 مستعملة للبيع