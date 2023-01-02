سيارة هيونداي اكسنت 2023 بالتقسيط ب 700 ريال احصل على سيارة هيونداي اكسنت لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات عاليه احصل عليها الان

ب 700 ريال احصل على سيارة هيونداي اكسنت، شركة عبداللطيف جميل من أهم الشركات العالمية في تجارة السيارات الجديدة والمستعملة، كما تتميز الشركة بأسعارها وعروضها التي تتناسب مع الجميع وخاصة الشباب المبتدئين الذين يرغبون في الحصول على سيارة حديثة وقسط يتناسب مع دخلهم الشهري، ومن أهم هذه السيارات سيارة هيونداي اكسنت التي تعد من أهم السيارات المميزة والمرغوبة حيث تتسم بمجموعة من المواصفات والمميزات التى تميزها عن غيرها من السيارات وهذا ما نوضحه في المقال التالي.

ب 700 ريال احصل على سيارة هيونداي اكسنت

سوف نقدم لكم عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت من عبد اللطيف جميل

مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2023

تحتوي على محرك سيارة سعته تصل إلى 1600 سي سي، وقوة حركة تصل إلى 125 نيوتن.

تستخدم البنزين كوقود، كما تستهلك 7,4 لتر لكل 100 كيلومتر.

يصل عزم الدوران إلى 156 نيوتن.

سرعة السيارة تصل إلى 192 كم.

تحتوي على شنطة خلفية يصل سعتها إلى 389 متر.

يصل ارتفاع السيارة إلى 1455 ملم، وعرضها يبلغ نحو 1705 ملم، وطولها يصل إلى 4370 ملم.

كما تحتوي على نظام مانع الانغلاق، والتحكم في الفرامل.

يستطيع السائق تعديل المقعد إلى 6 اتجاهات.

تحتوي على مصابيح ليد أمامية.

يصل حجم الجنوط إلى 14 بوصة.

تحتوي على مخرج هوائي حجمه 2 فولت.

يوجد بها وسائد هوائية .

تحتوي على مصابيح للضباب أمامية.

تستخدم نظام الدفع الأمامي.

تحتوي على ناقل الحركة اتوماتيكى به 4 سرعات.

تتميز بوجود فتحة سقف ومثبت سرعة.

كما تحتوي على شاشة مقاس 7 بوصة.

يوجد بها جهاز لتحديد المسافة الخلفية.

تحتوي على 4 مكبرات صوت وراديو وبلوتوث ووصلة usb.

تحتوى على زجاج خلفى فاميه.

كما تحتوي على عجلة قيادة لها أكثر من وظيفة، كما عجلة السيارة مصنوعة من الجلد.

تحتوي على نوافذ كهربائية، حساسات ركن أمامية وخلفية.

مزودة السيارة بتكييف يدوي ريموت كنترول.

مميزات سيارة هيونداي اكسنت 2023

تحتوي سيارة هيونداي اكسنت 2023 على العديد من المميزات التى قد تميزها عن غيرها من السيارت ومن هذه المميزات هي :-

يوجد داخل سيارة هيونداي اكسنت بها مسند أماي لليد .

كما يوجد داخل سيارة هيونداي اكسنت لوتوث وراديو ويوجد بها أيضاً مشغل الصوت AUX.

كما يوجد داخل سيارة هيونداي اكسنت نظام التحذير من السرقة .

كما تحتوي على ريموت كنترول للتحكم في السيارة عن بعد .

كما تحتوي سيارة هيونداي اكسنت على مرايا جانبية تعمل بالكهرباء .

سعر سيارة هيونداي اكسنت 2023 من عبد اللطيف جميل

تقدم شركة عبد اللطيف جميل عرض لكل عملائها للحصول على سيارة هيونداي اكسنت 2023 وهي كالآتي:

يصل سيارة هيونداي اكسنت السيارة إلى 55,967 ريال سعودي.

للحصول على السيارة بالتقسيط يدفع المشتري مقدم يصل إلى 22,526 ريال سعودي، وقسط شهرى قيمته 700 ريال سعودي ولمدة 60 شهر.

سعر سيارة هيونداي اكسنت في البلاد

سعر سيارة هيونداي اكسنت في السعودية

تبدأ من 55.967 ريال سعودي وتصل إلى 78.125 ريال سعودي .

سعر سيارة هيونداي اكسنت في مصر