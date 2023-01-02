اسعار السيارات في السعودية بالتقسيط بمبلغ يبدأ من 1000 ريال سعودي فقط احصل على سيارة موديل 2023، ويمكن الشراء من خلال أنظمة تمويل تقسيط سيارات من أحدث الإصدارات المطلوبة في المملكة العربية السعودية.

اسعار السيارات في السعودية بالتقسيط بمبلغ 1000 ريال فقط احصل على سيارة موديل 2023

نةفر لكم مختلف اسعار السيارات في السعودية المعروضة للبيع بالتقسيط والماش، حيث يوجد سيارات جديدة ومستعملة بحالة كالجديدة من موديلات 2023، هذا مع تسهيلات متعددة للدفع للمستخدمين في السعودية، وتجدون في التالي أسعار سيارات رينو وكيا ودودج بأسعار تبدأ من 54000 ريال سعودي.

اسعار السيارات في السعودية لإصدارات دودج 2023

متوفر في الرياض للمعاينة سيارات للبيع دودج دورانجو 2017 مستعملة بحالة ممتازة.

سيارة عائلية تشمل ناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة باللون الأحمر.

المسافة المقطوعة بالسيارة حتى وقت البيع تتراوح بين 90,000 و 99,999 كيلو متر.

سعر السيارة كاش بمبلغ 115,000 ريال سعودي، وهذا شامل به الضريبة المضافة.

سيارات رينو 2022

متاح في الرياض للمعاينة سيارة رينو كوليوس 2022 مستعملة بحالة ممتازة.

سيارة عائلية تشمل ناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة باللون الأسود.

المسافة المقطوعة بالسيارة حتى وقت البيع تتراوح بين 501 و 9,999 كيلو متر.

سعر السيارة كاش بمبلغ 99,000 ريال سعودي، وهذا شامل به الضريبة المضافة.

بالتقسيط سيارات كيا 2022

معروض في السعودية سيارة جديدة كيا بيجاس kia pegas LX 2023 للبيع المباشر من المالك.

السيارة سيدان تسير بالدفع الأمامي من خلال ناقل حركة أوتوماتيك.

معدل استهلاك البنزين في السيارة 17.8 كم/لتر.

السيارة بها موتور بسعة 1.4 لتر.

الموتور 4 سليندر قوته 95 حصان.

السيارة لا تحتوي على حساسات

تضم عدد 2 وسائد هوائية.

متاح شراء السيارة والدفع كاش بمبلغ 54,393 ريال سعودي، أو الدفع بنظام التقسيط بمبلغ 1,009 ريال سعودي شهريًا، والسعر شامل الضريبة.

يوجد لدينا جديد اسعار السيارات في المملكة العربية السعودية، المتاحة للشراء بالتقسيط، وقدمنا لكم منها اليوم المركبات المتاحة بمبلغ يبدأ من 1000 ريال سعودي شهريًا من كيا ورينو ودودج، وللمزيد من التفاصيل عن جديد الإصدارات من المركبات في المملكة العربية السعودية يمكنكم متابعتنا من خلال الضغط على زر المتابعة.