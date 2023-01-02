افضل السيارات من شركة تويوتا....تعرف على كل ما يخص سيارة تويوتا بريوس 2023 الحديثة كليا  وأسعارها

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سيارة تويوتا بريوس 2023 الحديثة كليا ،تعد سيارة تويوتا بريوس 2023 من سيارات الهاتشباك التي تدخل من سيارات الجيل الخامس والتي أعلنت عنها شركة تويوتا وذكرت أنها إصدار جديد بشكل كامل، تتنافس مع العديد من السيارات المميزة مثل تويوتا كورولا هايبرد وهيونداي النترا هايبرد ومن المتوقع أن يتم طرح الأسول سيارة تويوتا بريوس 2023 في الأسواق في بداية عام 2023، تعد من السيارات الصديقة للبيئة وتتميز بحجمها الصغير. سيارة تويوتا بريوس 2023 الحديثة كليا سوف نقدم لكم كل ما يخص سيارة تويوتا بريوس 2023 أداء محرك سيارة تويوتا بريوس 2023 تتميز سيارة تويوتا بريوس 2023 بمحرك هجين تبلغ قوته 194 حصان ويعتمد على نظام الدفع الرباعي للعجلات.

تعد من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود وتصل تويوتا بريوس 2023 لأاقصى سرعة 60 ميل في الساعة

تتميز موديلات الدفع الرباعي من تويوتا بريوس 2023 بقوة كبيرة نتجة المغناطيس عالى الإنتاج الذي يأتي داخل المحرك الخلفي.

تتميز تويوتا بريوس 2023 بعجلات بقياس 17 بوصة.

تتمتع بمحرك رباعي الأسطوانات وتبلغ سعته 2 لتر.

المحرك مزود بناقل حركة أوتوماتيك.

تصل تويوتا بريوس 2023 لسرعتها القصوى خلال 10.8 ثانية.

يعد طراز تويوتا بريوس 2023 هو أسرع طراز من سيارات بريوس تم إنتاجه حتى الآن.

تستهلك تويوتا بريوس 2023 الوقود بمقدار 75 ميل/ الساعة في الطرق السريعة. التكنولوجيا والاتصال في سيارة تويوتا بريوس 2023 يشمل الطراز الأساسي من تويوتا بريوس 2023 شاشة تعمل عن طريق اللمس بمقاس 8 بوصة، أما في فئة ليمتد تأتي الشاشة بمقاس 12.3 بوصة.

تحتوي تويوتا بريوس 2023 على نظام صوتي مخصص HEY TOYOTA حيث يقوم بتحديث النظام عن طريق السحابة من خلال التحديثات عبر الهواء.

تتمتع الشاشة في تويوتا بريوس 2023 بأنظمة أندرويد أوتو وآبل كاربلاي.

تشمل شبكة وأي فاي. مميزات الأمن والسلامة في سيارة تويوتا بريوس 2023 تحتوي تويوتا بريوس 2023 على حزمة من ميزات السلامة والأمان مثل: نظام التحذير من مغادرة المسار.

نظام المساعدة في الحفظ على الحارة.

الكبح التلقائي للطوارئ.

عوارض أوتوماتيكية عالية قياسية. الضمان والصيانة في سيارة تويوتا بريوس 2023 تأتي تويوتا بريوس 2023 بضمان محدود 3 سنوات أو 36 ألف ميل.

المكونات الهجينة لها ضمان يمتد ل 8 سنوات أو 100 ألف ميل.

صيانة مجانية لمدة 25 ألف ميل أو عامين.

مجموعة نقل الحركة لها ضمان 5 سنوات أو 60 ألف ميل. سعر سيارة تويوتا بريوس 2023 يبدأ سعر تويوتا بريوس 2023 LE في السوق السعودي من 107,043 ريال سعودي.

تويوتا بريوس 2023 XLE بسعر 120,159 ريال سعودي. عمر شويل - جدة افضل السيارات من شركة تويوتا....تعرف على كل ما يخص سيارة تويوتا بريوس 2023 الحديثة كليا وأسعارها - ثقفني "عام سعيد" اكتب اسمك على بطاقات تهنئة رأس السنة الميلادية 2023 ارسل برقية مميزة

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