بحالة ممتازة.. سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط في السعودية

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط في السعودية، يحتوي حراج السيارات المستعملة بالسعودية على آلاف الإعلانات للسيارات المعروضة للبيع سواء من قبل الأفراد أو المعارض، وأهم ما يتميز به سوق السيارات المستعملة هو إمكانية البحث بشكل دقيق وتحديد ما ترغبه من المواصفات المختلفة للسيارة سواء السعر أو الموديل أو اختيار المدينة وحالة السيارة وحالة الدفع وغيرها من المواصفات الهامة للإطلاع عليها قبل الإقبال على الشراء، فإذا لم تتوافر لديك الإمكانيات المادية لدفع السعر المطلوب كاش فيمكنك بكل سهولة إيجاد مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة المتاحة للبيع بالتقسيط في السهولة في خلال دقائق عن طريق فلترة نتائج البحث واختيار الملائم لك.

سيارات مستعملة للبيع بالتقسيط في السعودية

نعرض لكم مجموعة من موديلات السيارات المستعملة المتاحة للبيع في السعودية بمختلف المدن بأسعار مناسبة جداً مع إمكانية الدفع على أقساط شهرية بما يناسب ميزانيتك الموضوعة، فعليك تفحص مواصفات السيارة جيداً لاختيار قرار الشراء الأفضل.

سيارة هيونداي اكسنت 2017

السيارة متاحة للبيع في منطقة الرس – الصناعية، تعمل بناقل حركة أتوماتيك واللون الخارجي هو البيج، البدي خال من الرش والصدمات، الممشى 125,000 كيلومتر، كراسي المقاعد من الجلد، والجنطات ألومنيوم، السعر المطلوب للسيارة 10,000 ريال مع إمكانية الدفع على أقساط.

سيارة تويوتا يارس 2013

السيارة معروضة للبيع في مدينة الرياض، تأتي بمواصفات خليجية وناقل حركة أتوماتيك، واللون الخارجي لها هو الأبيض، ومن مواصفات السيارة الداخلية والخارجية:

مكيف.

زجاج كهربائي.

كراسي جلد.

مشغل أقراص.

نظام ملاحة.

حساسات اصطفاف.

إطار احتياطي.

جنطات الومنيوم.

السعر المطلوب 12,000 ريال كاش، و 15,000 ريال في حال الدفع أقساط.

سيارة تويوتا كامري 2005

سيارة تويوتا كامري للبيع بمواصفات خليجية وناقل حركة أتوماتيك، حالتها ممتازة خالية من الصدمات، عداد الممشى لها هو 300,000 كيلومتر، السيارة تدعم بلوتوث، CarPlay أبل، أضوية زينون، السعر المطلوب هو 6,000 ريال ومتوفر الدفع على أقساط.

سيارة هيونداي سوناتا 2009

تتميز السيارة بمواصفات خليجية وناقل حركة أتوماتيك ولون الدهان الخارجي هو الأبيض، حالة السيارة ممتازة بدون حوادث، عداد الممشى لها 30,000 كيلومتر، تدعم المواصفات التالية:

زجاج كهربائي.

بلوتوث.

مرايا كهربائية.

نظام إنذار.

مكيف.

أضوية زينون.

حساسات اصطفاف.

جنطات الومنيوم.

السعر المطلوب 20,000 ريال ومتوفر الدفع على أقساط.

سيارة هوندا أكورد 2014

تأتي السيارة بمواصفات أوروبية وناقل حركة أتوماتيك، ولون الدهان الخارجي الأزرق، حالة السيارة ممتازة، عداد الممشى 160,000 كيلومتر، السيارة تدعم المواصفات التالية: