نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سيارات مستعملة للبيع ب 5,000 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع ب 5000 ريال، تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بالبحث عن السيارات المستعملة للبيع بسعر 5,000 ريال خاصة من أصحاب الدخول المنخفضة الذين يريدون امتلاك سيارة ولا يقدون على دفع مبالغ باهظة لشراء السيارات الفارهة، حيث أن بطبيعة الشارع السعودي يصعب التنقل بدون سيارة مهما كانت الظروف المعيشية للأشخاص، لذلك نعرض لكم في هذا المقال عدد من السيارات المستعملة المعروضة من قبل أصحابها بسعر يبدأ من 5,000 ريال في السعودية.

سيارات مستعملة للبيع ب 5,000 ريال

يمكنك الآن شراء سيارة مستعملة بالسعر الذي يناسبك وفي مدينتك بكل سهولة من خلال تسوقك في أسواق بيع السيارات المستعملة بالسعودية وأنت في منزلك، حيث توفر تلك الأسواق العديد من الخيارات أمامك والبحث المتقدم الذي يساعدك في اختيار مواصفات السيارة بكل دقة.

سيارة شيفروليه افيو 2007

السيارة متوفرة في منطقة سراة عبيدة، بناقل حركة يدوي، اللون الخارجي هو الأزرق، حالة الهيكل جيدة ولكن توجد عيوب بسيطة في البودي، السيارة تدعم وجود مكيف، والسعر المطلوب لها هو 4,500 ريال كاش.

نيسان تيدا هاتشباك

السيارة موديل 2008 بمواصفات يابانية وناقل حركة يدوي، لون الدهان الأبيض، حالة الهيكل جيدة مع عيوب طفيفة في البودي، السيارة تدعم وجود مكيف، مرايا كهربائية، زجاج كهربائي، نظام ABS، السعر المطلوب هو 5,000 ريال كاش.

شيفروليه اوبترا 2006

تتوافر السيارة بمواصفات خليجية وناقل حركة يدوي، واللون الرمادي، حالة الهيكل ممتازة ولا توجد أي خدوش به، السيارة تدعم زجاج كهربائي، إطار احتياطي، السعر المطلوب 6,000 ريال كاش.

هيونداي اكسنت 2005

تأتي السيارة بمواصفات خليجية وناقل حركة يدوي، اللون الأبيض، حالة السيارة ممتازة بدون حوادث، تدعم بلوتوث ومشغل أقراص، السعر المطلوب 6,000 ريال.

تويوتا كامري 2004

السيارة معروضة للبيع في منطقة حفر الباطن – الصناعية، بمواصفات خليجية، ناقل حركة أتوماتيك، البدي نظيف وحالة الهيكل ممتازة خالية من الرش والسمكرة، السيارة تدعم:

مكيف.

نظام إنذار.

مرايا كهربائية.

زجاج كهربائي.

أكياس هوائية.

حساسات اصطفاف.

مانع انزلاق.

مثبت سرعة.

السعر المطلوب 6,000 ريال.

جيلي 2012

تتوافر سيارة جلي موديل 2012 فئة GX2، مواصفات أوروبية، ناقل حركة يدوي، حالة الهيكل جيدة مع وجود حادث بسيط، السيارة تدعم مكيف، شاشة لمس، مرايا كهربائية، دخول بدون مفتاح، مثبت سرعة، السعر المطلوب 5,500 ريال.