تبدأ من 20 الف ريال سيارة كورولا المميزة نظيفة مستعملة بالسعودية

سيارة كورولا المميزة من أكثر السيارات المعروضة في المملكة العربية السعودية لأنها الأكثر طلبا وتناسب جميع الأذواق خاصة من يريد أن يقتني سيارة قوية تساعده في تلبيه كافة أموره الحياتية والعملية، وتمتاز سيارات كورولا بأنها قليلة الأعطال وعند حدوث ذلك فأن قطع الغيار الخاصة بها متوفرة في جميع الأنحاء، وأما عن سعر سيارات كورولا فهو في متناول الأيدي من موديلات المختلفة وكل فئة ستجد السعر الذي ترغب به على حسب الإمكانيات المالية.

سيارة كورولا نظيفة مستعملة بسعودية

تويوتا كورولا مستعملة موديل 2013 بالقصيم، قير اوتوماتيك بحالة جيدة بعدد 6 سرعات، الهيكل الخارجي للسيارة أبيض لا يعاني الهيكل من صدمات أو حوادث، وقود محرك السيارة البنزين، عداد الممشى للسيارة سجل قراءة 12 ألف كيلو متر.

مواصفات السيارة الخارجية تتضمن على زجاج فاميه اوتوماتيك. نظام فرامل مانع الانغلاق، مع نظام توزيع قوة الفرامل. وسائد السيارة هوائية للسائق والراكب الأمامي.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة نظام مانع السرقة. كما أن السيارة بها كافة أنظمة الصوت من راديو كاسيت. ووجود مشغل دي في دي، بلوتوث، نظام مبدل أقراص. تتضمن السيارة على مكيف هواء بارد، فتحة سقف بلون الأبيض. سعر السيارة تويوتا كورولا يبلغ 12 ألف ريال سعودي.

كورولا بيضاء موديل 2017 مستعملة بالسعودية

سيارة تويوتا كورولا رخيصة بالسعودية موديل 2017، سيارة تويوتا باللون الأبيض هيكل السيارة سيدان صالون مغطى بالجلد، مقود السيارة تحكم بخاصية الصوت كما أنه مغطى بالجلد، تتضمن السيارة كورولا على ناقل حركة اوتوماتيك بعدد 6 سرعات.

تتضمن السيارة على كاميرا خلفية بشاشة مسطحة.

تتواجد السيارة في مدينة حفر الباطن بالمملكة.

شاشة معلومات السيارة عرضت المسافة المقطوعة 120 ألف كيلو متر.

السيارة بها مثبت سرعة، حساسات اصطفاف خلفية.

نوافذ السيارة كهربائية أمامية وخلفية اوتوماتيك.

نظام فرامل مانع الانغلاق وتوزيع قوة الفرامل إلكتروني.

مرايا السيارة الجانبية الكترونية إشارات التفاف.

سعر السيارة تويوتا كورولا 27 ألف ريال سعودي.

تويوتا كورولا بالرياض مستعملة 2016

تويوتا كورولا موديل عام 2016 بحالة جيدة باللون الأبيض. وقود محرك السيارة كورولا البنزين مع خاصية توفير استهلاك الوقود. تتواجد السيارة في مدينة الرياض بالمملكة. قراءة عداد الممشى للسيارة 156 ألف كيلو متر. ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك بمحرك 1600 لتر. سعر السيارة تويوتا كورولا 20 ألف ريال سعودي.

سيارة كورولا 2018 مستعملة بسعر 27 ألف ريال

تويوتا كورولا إصدار عام 2018 للبيع كاش أو تقسيط بسعر 27 ألف ريال سعودي، بقسط شهري 1000 ريال سعودي، أقل مقدم للسيارة 1000 ريال سعودي.