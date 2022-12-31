نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برخص التراب.. سيارات كيا سبورتاج وريو هاتشباك مستعملة للبيع لمحدودي الدخل بإمكانيات ومميزات عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر اهتمامات كثير من الأشخاص هي البحث عن أفضل أنواع السيارات المستعملة في المملكة السعودية لاختيار السيارات المناسبة بجانب الامكانيات المميزة الموجودة فيها وتعتبر سيارات كيا ريو هاتشباك وكيا سبورتاج من أفضل السيارات التي تتميز بوجود كثير من الامكانيات التي يبحث عنها الأشخاص الذين يريدون شراء سيارة وسوف نعرض لكم التفاصيل الخاصة ب كيا سبورتاج ريو هاتشباك.

سيارات كيا سبورتاج وريو هاتشباك مستعملة للبيع

سيارة كيا ريو هاتشباك 2013 مستعملة للبيع

السياره معروضه للبيع في مدينة الرياض ويوجد فيها ناقل الحركة اوتوماتيك.

تم إنتاج هذه السيارة في عام 2013 وعدد المسافة المقطوعة تصل إلى 78,513 كم.

عدد الأبواب الموجودة في السيارة تصل الى خمس أبواب وتتميز السيارة باللون الأسود أما بالنسبة للوقود المستخدم بنزين.

هذه السيارة بحالة جيدة نوع الدفع دفع أمامي وحاصله على مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

تتميز السيارة بوجود نظام الحماية وتكييف بجانب إمكانية الدخول دون استخدام المفتاح ونوافذ كهربائية.

يتوفر في السيارة راديو دعم mp3 ومرايات كهربائية بالإضافة إلى وجود عجلة قيادة معززة آليا ومصابيح الضباب ومشغل اسطوانات.

يمكنك الحصول على السيارة من خلال التواصل مع البائع على رقم 966115208981.

سيارة كيا سبورتاج 2020 مستعملة للبيع

كيا سبورتاج 2020 تتواجد في مدينة الدمام لون السيارة أبيض نوع الوقود المستخدم للسيارة بنزين وسعر السيارة يصل إلى 25,000 ريال سعودي ويمكنك الحصول على السيارة من خلال التواصل مع البائع على رقم الواتساب 9 6 6 5 9 6 1 2 0 6 2 7.

سيارة كيا ريو هاتشباك 1.4 2015

توجد هذه السيارة في حفر الباطن بالمملكة السعودية وقد تم انتاجها في عام 2015 أما بالنسبة لعداد الممشى يصل إلى 331,000 كلم.

ويوجد في السيارة ناقل حركة أوتوماتيك نوع الوقود المستخدم بنزين عدد الأبواب تصل الى خمس ابواب.

ساعة المحل يتصل الى 1400 حاصلة هذه السيارة على مواصفات أمريكية أما بالنسبة لنوع الدفع دفع أمامي.

تتميز السيارة بوجود تكييف ونظام تثبيت السرعة ودخول السيارة بدون مفتاح.

كما تتميز بوجود حساسات للنقل ونوافذ كهربائية وفتحة سقف ونظام الحمايه وسنترلوك ومرايات كهربائية وراديو ودعم ام بي 3.

يصل سعر هذه السياره 29,000 ريال سعودي ويمكنك الحصول على السيارات من خلال التواصل مع البائع على رقم 966594275456.

سيارة كيا سيراتو EX 2022 مستعملة للبيع

تتميز سيارة كيا سيراتو EX 2022 باللون الأبيض من الخارج واللون البيج من الداخل وقد بلغ عدد المسافات المقطوعة 46147 كيلو متر، كما أن حالة السيارة مستعملة وبحالة تشبه الجديدة كما أن السيارة مفحوصة ومضمونة، يبلغ سعر السيارة 71 الف ريال كاش ويمكن الحصول عليها من خلال الاتصال بالرقم 920005370

سيارة كيا ريو 2020 مستعملة للبيع

تتواجد السيارة باللون الابيض في مدينة الرياض وتم استهلاك 55 الف كيلو متر كما انا ناقل الحركة أتوماتيك نوع الوقود بنزين ويبلغ سعر السيارة كاش 40 الف ريال سعودي بينما يمكن الحصول علي السيارة بالتقسيط بدفع مقدم 3000 ريال سعودي ودفع 1000 ريال كل شهر ويمكن الاتصال بالباءع للحصول على السيارة من خلال الرقم التالي 0591396266.