نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص سيارات هيواندي اكسنت وكيا سيراتو ولاندكروز في الأسواق السعودية بمواصفات مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص سيارات هيواندي اكسنت وكيا سيراتو ولاندكروز يتميز السوق السعودي بتوافر العديد من السيارات المستعملة والتي تتمتع بالحالة الجيدة، وهي فرصة كبيرة وممتازة لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجنوني، وتبدأ أسعار السيارات المستعملة من 8 آلاف ريال سعودي وحتى 10 آلاف ريال سعودي على حسب الإمكانيات والمواصفات، ومن أنواع السيارات التي يمكن الحصول عليها بالأسعار المذكورة: شيفروليه ابيكا 2008، كيا اوبيروس 2008، هيونداي إلنترا 2004، تويوتا كامري 2006، تويوتا كورولا 2012، وغيرها من الأنواع الأخرى، فالسوق مليء بالعديد من الخيارات التي تناسب كافة الأذواق والفئات، وسنعرض لكم فئات أخرى أيضا يمكن الاختيار بينها سنعرض لكم أبرزها، فعلى من يرغب بالشراء تحديد النوع والإمكانيات المناسبة له.

يمكن لجميع عشاق السيارات المستعملة داخل الأسواق السعودية معرفة أهم مواصفات سيارات هيونداي اكسنت و كيا سيراتو وكذلك سيارة لاندكروزر التي يبحث عنها كثير من الأشخاص داخل المملكة السعودية بأسعار تتناسب مع جميع الفئات لا يمكنك الاطلاع على المواصفات والأسعار التي تتمكن من تقسيط هذه السيارة على حسب امكانيات الخاصة بك بجانب تويوتا لاند كروزر من أكثر السيارات التي يوجد إقبال عليها في الفترة الأخيرة بفضل أنك تتمتع بكثير من الإمكانيات المميزة عند قيادة السيارة.

ارخص سيارات هيواندي اكسنت وكيا سيراتو ولاندكروز

سيارة هيونداي اكسنت 2020

تعتبر هيونداي من الشركات التي تقوم بصناعة السيارات، والتي تقع في الترتيب الثاني بين الشركات المنتجة للسيارات، كما أنها تحتل المستوى الرابع بين هذه الشركات من حيث نسبة المبيعات، وتبدأ أسعار هيونداي اكسنت 2020 الجديدة من 53 ألف ريال سعودي، ولكن سعر السيارة ذاتها مستعملة داخل المملكة هو 50025 ريال سعودي، وقد قطعت هذه السيارة مسافة 119 كيلو متر عند عرضها للبيع في جدة.

سياره هيونداي اكسنت من السيارات المميزه الحديثة التي تتمتع بإمكانيات متطورة وإنتاج 2020 وسعرها داخل الأسواق السعودية مناسب مع بعض الفئات يمكنك الحصول على السيارة وتقسيطها بقسط شهري يصل الى 1147 ريال سعودي كما يتوفر فيها ناقل حركة أوتوماتيكي وتتواجد هذه السيارة في مدينة جدة وعدد الكيلومترات 119,000 كيلو متر يمكنك الحصول على هذه السيارة من خلال التواصل مع البائع على رقم 8 0 0 2 4 4 2 2 1 1.

سيارة كيا سيراتو 2020

تتنافس سيارات كيا سيراتو مع غيرها من الماركات العالمية الأخرى مثل هيونداي، تويوتا، وغيرها، وعندما قامت الشركة بإصدار تلك السيارة قدمت منها 3 نسخ بمحركات مختلفة LX, EX, H/ l مع الاحتفاظ بقوة محرك واحدة لكل منها وهي 130 حصان، وزودتها بالعديد من وسائل الأمان، ويمكن الاستمتاع بهذه المواصفات من سيارة كيا سيراتو 2020 ولكن مستعملة بسعر يبدأ 61525 ريال سعودي، ولكنها قطعت مسافة 60 ألف كيلو متر.

تويوتا لاند كروزر صالون 2019

قامت شركة تويوتا بالإعلان عن سيارة تويوتا لاند كروزر صالون 2019 في أواخر عام 2019، والتي تحتوي على محرك 400 سي سي وهي سيارة رياضية ذات استخدامات متعددة حققت نجاح كبير في دول الخليج العربي، لقدرتها على تحمل العديد من ظروف المناخ القاسية وارتفاع درجات الحرارة والجبال والهضاب والرمال في هذه الدول، فإذا كنت تبحث عن هذه المواصفات في السيارة التي تقبل على شرائها، فتوجد سيارة مستعملة بالدمام ذات ناقل حركة أوتوماتيكي بمبلغ 220225 ريال سعودي.