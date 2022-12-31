تقسيط سيارات مستعملة في السعودية بقسط يبدأ من 1000 ريال فقط احصل على سيارة بأقل اسعار السيارات في السعودية لفترة محدودة من أفضل الإصدارات الحديثة مع إمكانية التمويل لكل المستخدمين في داخل المملكة السعودية.

تقسيط سيارات مستعملة في السعودية بقسط يبدأ من 1000 ريال فقط

متوفر سيارات بالتقسيط مستعملة في السعودية من إصدارات تويوتا وهيونداي وكيا، والتي يمكن شرائها بقسط شهري يبدأ من مبلغ 1000 ريال سعودي، وهذا بخدمات تمويل المركبات المتاحة لكل المستخدمين على المركبات المعروضة للبيع.

تقسيط سيارات تويوتا

متوفر سيارة تويوتا هايس 2019 toyota مستعملة في جدة.

السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك.

من فئة سيارات الفان بوكس.

متوفر منها في العرض اللون الأبيض فقط.

السيارة قطعت مسافة تتراوح بين 119,999 كيلو متر و 100,000 كيلو متر.

السبارة متاحة للتمليك بقسط شهري قدره 2,833 ريال سعودي، مع ضمان بعد البيع لمدة عام.

سيارات بالتقسيط من كيا

متوفر سيارة كيا بيجاس kia pegas fleet 2021 مستعملة في الدمام.

السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك.

من فئة سيارات سيدان.

متوفر منها في العرض اللون الأزرق فقط.

السيارة قطعت مسافة تتراوح بين 70,999 كيلو متر و 79,000 كيلو متر.

السيارة متاحة للتمليك بقسط شهري قدره 2,833 ريال سعودي، مع ضمان بعد البيع لمدة عام، كما متاح الدفع كاش بمبلغ 42,000 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

اسعار السيارات في السعودية من هيونداي

متوفر سيارة هيونداي اكسنت 2018 FLEET hyundai accent مستعملة في الدمام.

السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك.

من فئة سيارات سيدان.

متوفر منها في العرض اللون الأبيض فقط.

السيارة قطعت مسافة تتراوح بين 150,999 كيلو متر و 159,000 كيلو متر.

السيارة متاحة للتمليك بقسط شهري قدره 1,240 ريال سعودي، مع ضمان بعد البيع لمدة عام، كما متاح الدفع كاش بمبلغ 40,000 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

متوفر لدينا مختلف عروض التمويل على المركبات في السعودية، والتي عرضنا اكم منها اليوم اسعلر سيارات هونداي وتويوتا وكيا، حيث يبدأ السعر من 1000 ريال شهريًا، وللمزيد من أخبار السعودية يمكنكم متابعتنا يوميًا لجديد الأسعار والإصدارت من مختلف التوكيلات.

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