أسعار سيارات كيا بالمملكة السعودية موديل 2023 بكل أنواعها

سعر سيارة كيا في السعودية، من الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين أو المقيمين بها، نظراً لأنها من السيارات الحديثة التي يتوفر بها العديد من المميزات التي لم تجدها في سيارة أخرى، و من الماركات التي يكثر استخدامها داخل المملكة، ومنها سيارات ذات طراز فائق الجودة ومبيعه عالي بالمملكة، ومنها الأقل سعراً نظراً لعلاماتها التجارية الكورية، ومن المتعارف عليه أنها متوفر منها 16 نوع ليناسب جميع الأفراد، وفي ذات السياق نجد البعض يبحث عن أسعارها الجديدة خاصة بعد ارتفاع الأسعار في الأسواق، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم التفاصيل بالأسعار.

سعر سيارة كيا في السعودية 2023

هناك العديد من الفئات من سيارة كيا، ونجد كل فئة يختلف عن سعر الآخر نظراً للمميزات التي تتوفر بها، وسوف نوضح هذا من خلال الآتي:

سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 يصل إلى 96.023 ريال سعودي.

كما نجد أن سعر سيارة كيا تيلورايد 2023 يبلغ 158.468 ريال سعودي.

يصل سعر كيا بيجاس 2023 بالأسواق السعودية إلى 52.323 ريال سعودي.

سعر سيارة كيا سيلتوس 2023 وصل بالسوق السعودي إلى 88.548 ريال سعودي.

في حين أن سعر سيارة كيا K8 2023 يصل إلى 143.978 ريال سعودي.

ويجدر الإشارة إلى أن سعر سيارة كيا بيكانتو 2023 وصل إلى 47.148 ريال سعودي.

سعر كيا ريو هاتشباك 2023 بالأسواق السعودية من 71.758 ريال سعودي.

أسعار الفئات الأخرى من سيارات كيا بالمملكة العربية السعودية

بناء على ما سبق نجد أيضاً هناك فئات أخرى من السيارات الحديثة، يمكن معرفة سعرها من خلال الآتي:

سعر سيارة كيا كارتفاع 2023 يصل إلى 143.978 ريال سعودي.

كما نجد أن سيارة كيا سيواتو 2023 يصل بالأسواق إلى 88.088 ريال.

كذلك يمكن القول أن كيا سيراتو هاتشباك موديل 2023 يصل سعرها إلى 99.533 ريال سعودي.

وأن سيارة كيا أوبتيما موديل 2023 يبلغ سعرها 99.243 ريال سعودي.

وبذلك نكون قدمنا لكم سعر سيارة كيا في السعودية التي يبحث عنها الجميع ويرغبون في سعرها، خاصة أن هذه السيارة من أكثر الأنواع التي يتم استخدامها في المملكة، وعلاوة على ذلك نجد أنها تتميز بالعديد من المميزات والمواصفات العالية التي ترغمك على شرائها، كما تمنح ضمان شامل لينال على إعجاب العملاء.