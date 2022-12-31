اسعار السيارات في السعودية كاش وتقسيط بأقل تكلفة احصل على سيارتك الجديدة من أحدث الإصدارات مع تسهيلات تقسيط سيارات بالتمويل في المملكة العربية السعودية لكل المستخدمين من محدودي الدخل وكافة المستويات الإجتماعية.

اسعار السيارات في السعودية كاش وتقسيط بأقل تكلفة احصل على سيارتك

اصبح من الممكن الآن الحصول على سيارة جديدة من خلال شراء سيارات بالتقسيط بالتمويل، ونغرض لكم اليوم اسعار السيارات في السعودية بتكلفة الكاش والتقسيط بأقل تكلفة، وهذا على سيارات نيسان وهيونداي وكيا بأحدث إصدارات 2023 الحديثة.

اسعار السيارات من هيونداي

متاح سيارات جديدة من هيونداي باليسايد بريميوم 3.8 لتر دفع كلي 2023 hyundai blessed premium في السعودية.

من هيونداي باليسايد بريميوم 3.8 لتر دفع كلي 2023 hyundai blessed premium في السعودية. سيارة بنظام جر دفع كلي عائلية ذات ناقل حركة أوتوماتيكي.

تسير بمعدل إستهلاك 11.1 كم/لتر.

محرك السيارة يعمل من خلال وقود البنزين، وسعته 3.8 لتر.

المحرك 6 اسطوانات ويسير بقوة 295 حصان.

تحتوي على حساسات أمامية وخلفية.

بالسيارة عدد 6 وسائد هوائية للأمان.

سعرها الآن كاش 221,875 ريال سعودي.

تقسيط سيارات كيا

معروض سيارة جديدة من كيا كرنفال ال اكس 2022 kia carnival ls في السعودية.

سيارة بنظام جر دفع أمامي فان ذات ناقل حركة أوتوماتيكي.

تسير بمعدل إستهلاك 11.6 كم/لتر.

محرك السيارة يعمل من خلال وقود البنزين، وسعته 3.5 لتر.

المحرك 6 اسطوانات ويسير بقوة 272 حصان.

تحتوي على حساسات أمامية وخلفية.

بالسيارة عدد 6 وسائد هوائية للأمان.

سعة خزان الوقود 70 لتر.

سعر السيارة كاش 145,933 ريال سعودي، أو بالتقسيط بمبلغ 2,706 ريال سعودي.

اسعار نيسان في السعودية

متوفر سيارة جديدة من نيسان إكس تريل اس 5ركاب دفع ثنائي 2022 nissan x trail s في السعودية.

سيارة بنظام جر دفع أمامي عائلية ذات ناقل حركة أوتوماتيكي.

تسير بمعدل إستهلاك 15.7 كم/لتر.

محرك السيارة يعمل من خلال وقود البنزين، وسعته 2.5 لتر.

المحرك 4 اسطوانات وهو يسير بقوة 169 حصان.

لا تحتوي السيارة على حساسات.

بالسيارة عدد 2 وسادة هوائية للأمان والسلامة للسائق والركاب.

233 نيوتن.متر.

السعر كاش 95,911 ريال سعودي.

عرضنا عليكم اقل اسعار السيارات في السعودية لإصدارات 2023 الجديدة في المنلكة، كما قدمنا لكم الاسعار المتاحة بالتقسيط، ولتفاصيل أكثر عن السيارات في المملكة العربية السعودية يمكنكم متابعتنا يوميًا بالإشتراك في نظام إشعاراتنا اليومي

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