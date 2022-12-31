نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بالسعودية مستعملة بأسعار مناسبة لجميع المقيمين في المقال التالي

سيارات تويوتا مستعملة، الآن الجميع يرغب في شراء سيارة مستعملة وتكون مناسبة فالسعر بالأخص المقيمين ومحدودي الدخل، حيث تعتبر السيارة من الأساسيات التى لا يمكن التنازل عنها، لذلك سوف نقوم بتوفير مجموعة من السيارات المستعملة بشرط القيام بالفحص الشامل لها للتأكد من كافة المزايا والعيوب إن وجدت. سيارات مستعملة بالسعودية السيارة التي سوف نتناولها الآن بالتفصيل المعروضة للبيع هى السيارة تويوتا كامري 2010 وهى بحالة ممتازة ونظيفة من الداخل والخارج. المتواجدة بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية .

السيارة مازالت بالدهان الاصلي كما هو بدون رش.

كما أن الهيكل الخارجي لا يتم تعرضه لأي حادث لذلك يتمتع بحالة ممتازة.

اللون الخارجي للسيارة هو الرمادي.

السيارة تستخدم البنزين

مزودة السيارة بأكياس هوائية وإطار احتياطي.

تتمتع بكونها تأتي بمواصفات خليجية الصنع.

المبلغ المطلوب مقابل شراء السيارة هو 14.000 ريالاً سعودياً والدفع يكون كاش والتواصل من المالك عبر الرقم الموضح أمامكم بالصورة. سيارة تويوتا كامري 2003 متاحة الآن للبيع بمدينة جدة وهى بمنطقة الخبر الجنوبية .

تمتاز السيارة لكونها بحالة جيدة وذلك ما يتم التأكد منه في الفحص الشامل لها.

السيارة كامري تمت الصنع بمواصفات خليجية.

ناقل الحركة بالسيارة هو يدوي.

البنزين هو الوقود المستخدم بالسيارة.

اللون الخارجي هو الاخضر، كما أنها ما زالت بالدهان الأصلي لها بدون رش.

العداد الخاص بالمسافات سجل بالكيلو مترات المسافة التي وصلت إليها السيارة وهى 200.000. كافة المواصفات الداخلية بالسيارة:- متوفر بها كراسي من الجلد.

كما بها مدخل AUx/USB.

متواجد بها مقعد خلفي كهربائي. مزايا السيارة الخارجية:- مزودة السيارة بجنطات المنيوم.

كما بها ABS.

السيارة بها أضوية LED.

كما بها إطار احتياطي، وحساسات اصطفاف.

وأيضا بها أضوية زينون.

حساس ضغط الإطارات.

المبلغ المحدد للشراء هو 9.000 ريال سعودي. سيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع السيارة معروضة للبيع مقابل دفع مبلغ مالي كاش او بالتقسيط وقدره 12.000 ريال سعودي.

متواجدة الآن السيارة بمدينة الرس.

السيارة الدهان الخارجي لها ذات لون أبيض.

كما تأتي بمواصفات يابانية الصنع.

ناقل الحركة بها أتوماتيك مع اعتمادها على البنزين كوقود.

متوفر بها كافة وسائل الأمان والراحة.

المسافة التي قطعتها السيارة من سنه الصنع وحتى الآن تصل إلى 189.000 كيلو متر. عمر شويل - جدة سيارات بالسعودية مستعملة بأسعار مناسبة لجميع المقيمين - ثقفني

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