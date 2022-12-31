نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تقسيط مستعملة بالسعودية بدون فوائد 2022 بحالة ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالتقسيط بأسعار تنافسية بحالة ممتازة 2022، يكثر في السوق السعودي سيارات معروضة للبيع مستعملة بحالة جيدة موديلات حديثة ولكن أيضا يكون سعرها مرتفع قليلا بالنسبة لعدد من فئات المواطنين الراغبين في شراء سيارة مستعملة وتكون نظيفة، لذا يوجد عدد من الأماكن أو الأسواق داخل المملكة في عدد من المحافظات مثل الرياض وجدة والمدينة وتبوك وغيرها يوفر خاصية تقسيط السيارة بدون فوائد بسعر الشراء وتكون من المالك مباشرة وسنعرض لكم مجموعة من سيارات مستعملة يبدأ سعرها من 500 ريال كقسط شهري فتابعوا معنا.

سيارات تقسيط مستعملة 2022 بدون فوائد

سيارة بالتقسيط بقسط شهري لمدة بسيطة 500 ريال سعودي، سيارة لكزس موديل 2017 في مدينة حفر الباطن بالمملكة، لكزس LC بحالة جيدة نظيفة الاستخدام لا تعاني من صدمات أو حوادث، موتور ومحركات السيارة على الشرط بحالة الوكالة، سعر السيارة 31 ألف ريال سعودي، إمكانية تقسيط السعر.

مواصفات سيارة لكزس تقسيط 2017

قراءة عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 216 ألف كيلو متر. محرك اقتصادي جدا موفر بالبنزين 1.6 لتر. محرك السيارة متصل بناقل حركة اوتوماتيك. لون طلاء السيارة الخارجي أسود لامع. مواصفات السيارة الداخلية مكيف الهواء بارد. حساسات اصطفاف الركن الذكي. نظام تحكم وتوفير الوقود المستخدم. سعر السيارة لكزس 2017 LC مستعملة 31 ألف ريال.

سيارة بالتقسيط إلنترا 2015 في جدة

سيارة هيونداي النترا معروضة للبيع عن طريق التقسيط بقسط شهري 500 ريال سعودي، سعر السيارة 11 ألف ريال سعودي، طراز السيارة سيدان صالون دفع أمامي، قراءة عداد الممشى للسيارة 133 ألف كيلو متر، لون السيارة النترا حمراء.

سيارة لا تحتاج إلى تصليحات أو صيانة الاستخدام مباشرة.

مواصفات السيارة الخارجية مكيف هواء بارد خلفي.

نظام الركن الذكي للسيارة، مرايا ضم وإغلاق جانبية.

نوافذ السيارة الأمامية والخلفية كهربائية.

هيونداي النترا مستعملة بالتقسيط

سيارة هيونداي النترا موديل 2016 مستعملة نظيفة باللون الرمادي الفضي، السيارة بحالة جيدة، زجاج السيارة كهربائي الأمامي والخلفي، مرايا السيارة الجانبية الكترونية، من الداخل السيارة باللون البيج، مصابيح أمامية ليد بإضاءة نهارية.

معلومات بيع السيارة متوفر للبيع بالتقسيط بقسط شهري 500 ريال سعودي . سعر السيارة القيمة المالية لها 15 ألف ريال سعودي. أقل مقدم للسيارة هيونداي النترا 2016 مطلوب 2000 ريال. مواصفات محرك السيارة النترا اقتصادي 1.6 لتر LG. متصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيك.

بالتقسيط سيارة تويوتا كامري 2005 مستعملة

بقسط شهري 500 ريال سعودي سيارة تويوتا كامري موديل 2005، سيارة بمقدم 3000 ريال سعودي، نوع القير للسيارة اوتوماتيك، نوع محرك السيارة بنزين بحجم 4 سيلندر.