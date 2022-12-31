كاش وبالتقسيط سيارات هونداي مستعملة للبيع بالسعودية

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حازت السيارات هيونداي على سهرة واسعة بمجرد صدورها في الدول العربية وخاصة في المملكة العربية السعودية وتم تصنيفها من أحسن السيارات العائلية في المملكة لإتساعها من الداخل بالإضافة إلى إتساع مكان التخزين بها مع توافر قطع الغيار الخاصة بها في كل مكان بأسعار مناسبة. سيارة هونداي أكسنت أول إستخدام 2017 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2017 مستعملة في مدينة طريف.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 23000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي أكسنت متاحة بنظام التقسيط بدفع مقدم 4000 ريال سعودي وقسط شهري 450 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي أكسنت سجل 108000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة هيونداي أكسنت أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

تحتوي السيارة على مرايات ضم إغلاق وفرش جلد ومكيف ونظام الركن الذكي للسيارة وريموت كنترول ومرايات كهرباء ومشغل إسطوانات وباور.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0591523751 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966591523751. للبيع سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2018 مستعملة سيارة هيونداي أكسنت أول إستخدام 2018 مستعملة للبيع في مدينة بريدة.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 22000 ريال سعودي.

تم عرض السيارة هيونداي أكسنت بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي أكسنت أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي أكسنت سجل 140000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة هيونداي أكسنت أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966593243991. سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2015 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي إلنترا أول إستخدام 2015 مستعملة في مدينة حفر الباطن.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 10000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم 4000 ريال سعودي وقسط شهري 1500 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي إلنترا سجل 165000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة هيونداي إلنترا أحمر.

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