نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارة تويوتا يارس من 2007 إلى 2013 بالسعودية في المقال التالي
أسعار سيارة تويوتا يارس مستعملة بسوق المستعمل، حيث أن السيارات تشهد حالة من التخبط ما بين الارتفاع والانخفاض، بالأخص مع قرارات الهيئة الاقتصادية الأخيرة بشأن السيارات، ومع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الأسواق وعدم مقدرة الكثيرين في شراءها يتجه الكثير إلى سوق المستعمل الذي يشهد أقبال كبير خاصة على سيارات تويوتا واليوم سنوضح لكم سعر سيارة تويوتا يارس مستعملة موديل من 2007 إلى 2011 بالسوق السعودي وغيرها من السيارات.
أسعار سيارة تويوتا يارس من 2007 إلى 2013 بسعودية
تمتاز سيارة تويوتا يارس بأنها من السيارة الاعتمادية والاقتصادية الموفرة للبنزين، تمتاز بمكيف هواء قوي بارد، كما أن قطع غيار سيارات تويوتا يارس متوفرة في كافة أنحاء محافظات المملكة، كما ترتبط محركات سيارة يارس بنواقل حركة الأولى يدوي من 5 ناقلات والثانية أوتوماتيك مع 7 ناقلات سرعة، كما أن السيارة تعتمد على وسائل أمان تتضمن وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع وجود مساعد فرامل من نوعية ABS المانع للانغلاق، نظام الفرامل المساعدة BA.
سيارة تويوتا ياريس للبيع بالرياض 2007
سيارة تويوتا سيدان اليابانية تتوفر بمحرك بسعة 1300 سي سي يعمل بقوة 98 حصان، لون السيارة الخارجي أحمر، وقود محرك السيارة البنزين موفرة استهلاك اقتصادية.
- تتواجد السيارة في مدينة الرياض بالمملكة.
- عداد ممشى السيارة المسافة المقطوعة للسيارة سجلت قراءة 200 ألف كيلو متر.
- جنوط السيارة الإطارات مصنوعة من الكروم.
- مصابيح السيارة الأمامية ليد إضاءة نهارية.
- مقود السيارة كهربائي بخاصية الصوت.
- سعر السيارة تويوتا ياريس 2007 بالرياض بسعر 7000 ريال سعودي.
تويوتا ياريس 2013 مستعملة بالدمام
سيارة تويوتا ياريس إصدار عام 2013 مستعملة للبيع عن طريق الكاش أو التقسيط، تتواجد في مدينة الدمام، ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، تستخدم السيارة البنزين كوقود.
- محرك السيارة قوي بسعة 1500 سي سي.
- كما أن محرك السيارة يولد قوة إجمالية للسيارة بقوة 105 حصان.
- قراءة عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 195 ألف كيلو متر.
- لون طلاء السيارة الخارجي باللون الأبيض بدون صدمات.
- يمكن تقسيط سيارة تويوتا ياريس بقسط شهري 500 ريال.
- مقدم للسيارة ياريس بسعر 500 ريال سعودي.
- سعر السيارة تويوتا ياريس 5000 ريال سعودي.
- مقاعد السيارة مصنوعة من القماش المخمل مغطاه.
- مصابيح السيارة ليد زينون وكشافات ضباب ومصابيح للرؤية الليلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار سيارة تويوتا يارس من 2007 إلى 2013 بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.