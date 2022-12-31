أسعار سيارة تويوتا يارس من 2007 إلى 2013 بالسعودية

أسعار سيارة تويوتا يارس مستعملة بسوق المستعمل، حيث أن السيارات تشهد حالة من التخبط ما بين الارتفاع والانخفاض، بالأخص مع قرارات الهيئة الاقتصادية الأخيرة بشأن السيارات، ومع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الأسواق وعدم مقدرة الكثيرين في شراءها يتجه الكثير إلى سوق المستعمل الذي يشهد أقبال كبير خاصة على سيارات تويوتا واليوم سنوضح لكم سعر سيارة تويوتا يارس مستعملة موديل من 2007 إلى 2011 بالسوق السعودي وغيرها من السيارات.

أسعار سيارة تويوتا يارس من 2007 إلى 2013 بسعودية

تمتاز سيارة تويوتا يارس بأنها من السيارة الاعتمادية والاقتصادية الموفرة للبنزين، تمتاز بمكيف هواء قوي بارد، كما أن قطع غيار سيارات تويوتا يارس متوفرة في كافة أنحاء محافظات المملكة، كما ترتبط محركات سيارة يارس بنواقل حركة الأولى يدوي من 5 ناقلات والثانية أوتوماتيك مع 7 ناقلات سرعة، كما أن السيارة تعتمد على وسائل أمان تتضمن وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع وجود مساعد فرامل من نوعية ABS المانع للانغلاق، نظام الفرامل المساعدة BA.

سيارة تويوتا ياريس للبيع بالرياض 2007

سيارة تويوتا سيدان اليابانية تتوفر بمحرك بسعة 1300 سي سي يعمل بقوة 98 حصان، لون السيارة الخارجي أحمر، وقود محرك السيارة البنزين موفرة استهلاك اقتصادية.

تتواجد السيارة في مدينة الرياض بالمملكة. عداد ممشى السيارة المسافة المقطوعة للسيارة سجلت قراءة 200 ألف كيلو متر. جنوط السيارة الإطارات مصنوعة من الكروم. مصابيح السيارة الأمامية ليد إضاءة نهارية. مقود السيارة كهربائي بخاصية الصوت. سعر السيارة تويوتا ياريس 2007 بالرياض بسعر 7000 ريال سعودي.

تويوتا ياريس 2013 مستعملة بالدمام

سيارة تويوتا ياريس إصدار عام 2013 مستعملة للبيع عن طريق الكاش أو التقسيط، تتواجد في مدينة الدمام، ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، تستخدم السيارة البنزين كوقود.