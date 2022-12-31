نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع بأسعار مناسبة ورخيصة بالسعودية في المقال التالي

تعد سيارات تويوتا كامري المستعملة من أفضل موديلات سيارات تويوتا، التي يمكن شراؤها بكل ثقة، لأنها قوية ومتينة ومزودة بتقنيات مذهلة، تجعل الجميع يرغب بها، لذلك سوف نتحدث اليوم عن سيارات تويوتا. سيارة تويوتا كامري 2014 مستعملة للبيع سيارة تويوتا كامري 2014 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات ضم للإغلاق ومرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج.

ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء، ومكيف ذات برودة عالية وريموت كنترول وباور.

يوجد بهذه السيارة نوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء، ومشغل دي في دي ومشغل اسطوانات، وبلوتوث ومبدل أقراص.

وسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية، وحساسات أمامية وخلفية ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

تتمتع هذه السيارة جنوط قوية وجهاز إنذار، ومثبت سرعة وكشافات ضباب، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب وكاميرا خلفية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 197,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة طريف.

تعرض سيارة تويوتا كامري 2014 للبيع بسعر 23,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 3,000 ريال سعودي مقدم و400 ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0591523751,+966591523751. للبيع سيارة تويوتا كامري 2017 مستعملة سيارة تويوتا كامري 2017 تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز باور ومكيف ذات برودة عالية، وريموت كنترول ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء.

وباور وجنوط قوية وبلوتوث، ومشغل اسطوانات ومشغل دي في دي، ومبدل أقراص .

يوجد بهذه السيارة كشافات ضباب أمامية ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل، وحساسات أمامية وخلفية ونظام فرامل مانع الانغلاق.

ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء.

تتمتع هذه السيارة بكاميرا خلفية ومثبت سرعة وجهاز ذكي خاص بركن السيارة، ونظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة، وسبويلر خلفي وكشافات إضاءة أمامية وخلفية.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 130,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة تبوك. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة للبيع بأسعار مناسبة ورخيصة بالسعودية - ثقفني

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