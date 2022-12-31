سيارات للتنازل بدون مقابل وأقساط ميسرة سيارة جيلي امجراند وهيونداي سنتافي

سيارات للتنازل بدون مقابل وأقساط ميسرة سيارات للتنازل هو مصطلح طالما سمعنا عنه ولكن هناك بعض الأفراد التي لا تعلم ماهي هذه الأنواع من السيارات، وهي سيارات تم شراؤها من قبل بعض الأفراد بنظام التقسيط من قبل شركات التمويل ومازالت السيارة مرتبطة بالحساب الشخصي لهم، وهنا يمكن لشخص آخر شراء هذه السيارة بنظام التنازل مقابل دفع مقدم السيارة والأقساط المتبقية منها، وهناك العديد من الأماكن التي تهتم بيع هذا النوع من السيارات مثل مواقع شراء وبيع السيارات وشركات التمويل وغيرها من الأماكن الأخرى التي تهتم بيع هذا النوع من السيارات، وتعتبر السيارات القابلة للتنازل من الفرص الجيدة لشراء سيارة لأنها لا تخضع لشروط تعجيزية مثل شراء سيارة جديدة.

سيارات للتنازل بدون مقابل وأقساط ميسرة

السيارات قابلة للتنازل والتي لا تتطلب المزيد من المال أو الشروط المعقدة هو أفضل خيار للراغبين في شراء سيارة في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة شراء أخرى جديدة، لذا نعرض لكم خيارات مختلفة من هذه السيارات:

سيارة جيلي امجراند موديل 2023

تتوافر سيارة جيلي امجراند موديل 2023 للتنازل في المنطقة الشرقية استخدمت لمدة 3 شهور فحسب، تتميز بوجود محرك 4 سلندر 1500 سي سي وقدرة 101 حصان، كما يوجد بها: مثبت سرعة، جنوط 16 إنش، مانع انزلاق، نظام فرامل تلقائي، تحكم دريكسيون، إمكانية التحكم في السيارة عن بعد، وسائد هوائية يرغب صاحبها في التنازل عنها لإقباله على السفر، ويبلغ القسط الشهري للسيارة 1330 ريال سعودي وتم تسديد 3 أقساط فقط ومازال متبقي 57 قسط.

سيارة هيونداي سنتافي 2021

لظروف السفر يرغب أحد المواطنين في التنازل عن سيارة هيونداي سنتافي موديل 2021 فئة ستاندر موتور 6 سلندر 2500 سي سي قوة 180 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي، أما عن مواصفات السيارة فتتسم بوجود: حساسات خلفية، مكيف مركزي، مقاعد من الجلد، كاميرا أمامية وخلفية، بانوراما، أبواب تخضع لخاصية الشفط، تحكم في انزلاق السيارة، فرامل مانعة للإنزلاق، صندوق خلفي يعمل بالكهرباء، ويمكن معرفة باقي التفاصيل بالاتصال على رقم 565364528، ويذكر أن مالك السيارة قد قام بسداد 21 قسط قيمة كل قسط 1594 ريال سعودي ويتبقى 39 قسط.