انت الان تتابع خبر أسطورة الأسفلت .. مميزات ومواصفات سيارة تويوتا كامري 2024 الجديدة وإمكانياتها الجبارة وأسعارها في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعرف الجميع أن شركة تويوتا تتمتع بصنع سيارات فخمة وأنيقة وأسعارها المناسبة، فالسيارة وصارت الآن من أساسيات الحياة، ويريرد الكثير من المواطنين بتغيير سياراتهم لاجل تجربة الموديلات الحديثة.

حيث إن شركات السيارات دائماً ما تقوم بمواكبة العصر الحديث والتكنولوجيا العالمية، والآن في سطور المقال سوف نعرفكم على احد أفخم أنواع وأحدث موديلات شركة تويوتا، وإليكم مميزات ومواصفات سيارة تويوتا كامري الحديثة 2024.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2024 الجديدة

هي واحدة من سيارات الجيل الثامن والتي تتميز بشكلها المليء بالفخامة والجاذبية، أما عن مواصفاتها فهي كما يلي:

تحتوي السيارة على مصابيح خلفية وأمامية مصنوعة من الليد عالي وقوي الإضاءة.

كما أن لديها محرك سيارة رياضي.

الصدام الخلفي ذات تصميم رياضي أيضاً.

يغلب اللون الأسود على غالبية تصميمها.

أما عن الوجهة الأمامية فتحتوي على شبكة تهوية وعلى الجانبين يوجد فتحات.

ثم نأتي لعجلات السيارة فإنها مصممة بشكل رياضي وباللون الأسود.

سعر السيارة وموعد نزولها بالأسواق

هي واحدة من إنتاج الشركة اليابانية والتي أعلنت صور تخيلية للسيارة والمتوقع نزولها في الأسواق بمختلف دول العالم سواء العربية أو الأجنبية نهاية عام 2023، وأعلنت الشركة أسعار مبدئية لمن يريد حجز السيارة منها مباشرة، فالمتعارف عليه أن الأسعار تتفاوت من الحين للآخر وفقاً للأسعار العالمية، أما عن سعر سيارة تويوتا كامري 2024 كما يلي:

يبلغ سعر السيارة في اليابان بلد الصنع ما بين 3.495.000 ين ياباني و 4.682.000 ين.

أما سعر السيارة بالدولار الأمريكي فيتراوح ما بين 26.556 دولار إلى 35.575 دولار.

كما يصل سعرها في المملكة العربية السعودية إلى 112 ألف ريال سعودي.

كما أعلنت الشركة عن عروض هائلة على السيارة في حال نزولها الأسواق.

مميزات سيارة تويوتا كامري

تعد سيارات كامري بمختلف موديلاتها وفئاتها من أهم وأفخم السيارات في الأسواق، وذلك نظراً لميزاتها التي تجعلها الأفضل وتحتل الصدارة بين السيارات، وهي كما يلي: