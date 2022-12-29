نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط اسعار السيارات في السعودية تبدأ من 1000 ريال فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار السيارات في السعودية بقسط شهري يبدأ من 1000 ريال فقط لأحدث الموديلات من تويوتا toyota وكيا وهيونداي، فيمكن الشراء بخدمة تقسيط سيارات والتمويل على عدة أشهر، وهذا متاح للمستخدمين المقيمين في داخل المملكة العربية السعودية فقط.

ونعرض على حضراتكم في الفقرات التالية اسعار كل موديلات السيارات المتاحة الآن مع مواصفات المحرك ونوعة،وفئة ناقل الحركة، ونوع الوقود الذي تسير به السيارة، واللون المتاح منها، هذا مع سعر الشراء بالتقسيط والجهات التي يمكن تمويل السيارة منها، فتابعونا للإطلاع على كل التفاصيل، وفقًا لآخر التحديثات في المملكة العربية السعودية.

بالتقسيط اسعار السيارات في السعودية تبدأ من 1000 ريال فقط

يتيح نظام التقسيط في المملكة العربية السعودية إمكانية الشراء بالتمويل من خلال البنوك السعودية، وهذا ينطبق على السيارات الجديدة أو السيارات المستعملة المعروضة للتنازل، ويعد التقسيط هو طريقة الدفع المناسبة لطبقة محدودي الدخل التي من خلاله يمكن مواجهة موجة غلاء الأسعار التي تواجه معظم البلاد حول العالم، وهذا وفقًا للشريعة الإسلامية.

ونعرض لكم سيارات بالتقسيط متاحة للتمليك المباشر، والتي تشمل موديلات عام 2023 من هيونداي وتويوتا وكيا، في السعودية تبدأ من 1000 ريال فقط، وبهذا يمكن إستلام السيارة فورًا وتسديد سعرها على عدّة أشهر، ونترككم في التالي مع التفاصيل.

اسعار السيارات تويوتا

تم تأسيس شركة تويوتا على يد كيشيرو تويودا في اليابان، حيث بدأت في صناعة السيارات في العام 1937 من الميلاد، وقد زاع صيت الشركة في كافة أنحاء العالم، وقد قامت بإنتاج عدد كبير من الإصدارات وصل إلى 200 مليون سيارة من كل الفئات، وقد وصل عدد إصداراتها في العام إلى 10 مليون سيارة.

ونعرض في التالي سيارة تويوتا راش 2023 toyota rush التي تضم أعلى المواصفات التي تتميز بها شركة تويوتا في السعودية من خلال كل إصداراتها، من حيث المحرك أو التصميم أو الكماليات الداخلية، كما أنها تعرضها لكم في المملكة العربية السعودية بسعر مناسب بالنسبة لسيارات الفئة الإقتصادية، ونترككم في التالي مع التفاصيل.

متاح سيارات تويوتا راش toyota rush GL 2023 جديدة للمعاينة في داخل جدة.

راش toyota rush GL 2023 جديدة للمعاينة في داخل جدة. السيارة متوفرة باللون البني مع كابينة قيادة وصالون داخلي باللون الأسود.

تشتمل على ناقل حركة من فئة الأوتوماتيك للتنقل بين السرعات.

بها محرك 4 سليندرات سعته 1.50 لتر.

قوة الموتور 103 حصان.

تسير على إطارات مقاس 17 بوصة.

المحرك يسير بوقود البنزين.

متاحة للشراء كاش بسعر 75,785 ريال سعودي شامل الضريبة.

يمكن تمويلها وشرائها بالتقسيط من عبداللطيف جميل للتمويل بمبلغ 1,285 ريال سعودي شهريًا.

تقسيط سيارات كيا

متاح للبيع سيارة كيا سبورتاج 2023 kia sportage التي تتسم بمواصفات رائعة نالت إعجاب كل المستخدمين في داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنها تمتلك موتور قوي وتصميم جذاب، كما أنها من السيارات العاىلية التي تناسب كل الإستخدامات، فهي السيارة المثالية بالنسبة لمعظم الفئات في المملكة، ونترككم في التالي مع المواصفات تفصيلًا.

متوفر سيارة كيا سبورتاج kia sportage GL 2023 جديدة للمعاينة في داخل جدة.

متاح منها اللون الأزرق مع صالون داخلي باللون الأسود.

تسير من خلال ناقل حركة أوتوماتيك.

تحتوي على محرك 4 سليندر بسعة 2.00 لتر قوته 159 حصان.

مقاس الإطارات 17 بوصة.

السيارة تسير بوقود البنزين.

معروضة للشراء كاش بسعر 99,475 ريال سعودي شامل الضريبة.

متاح تمويلها وشرائها بالتقسيط من عبداللطيف جميل للتمويل أو مصرف الراجحي بمبلغ 1,687 ريال سعودي شهريًا.

سيارات بالتقسيط هيونداي

متاح في النقاط التالية مواصفات السيارة هيونداي ستاريا 2023 hyundai staria التي تقدم لكم أفضل المواصفات المطلوبة في داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتميز شركة هيونداي لصناعة المركبات بتقديمها لأفضل إصدارات السيارات في السعودية من الفئة المتوسطة بمواصفات تناسب الإستخدام اليومي سواء في داخل المدن أو على طرق السفر الصحراوية الطويلة.

يوجد سيارة هيونداي ستاريا واجن ديزل 2023 hyundai staria wagon جديدة للمعاينة في جدة.

متاحة باللون الأبيض ومن الداخل باللون الأسود.

بها ناقل حركة عادي.

محرك السيارة 270 حصان 6 سليندر، وسعته 3.50 لتر.

تسير بوقود ديزل.

سعر الشراء كاش 120,635 ريال سعودي شامل الضريبة.

للشراء بالتقسيط يمكن تمويلها من عبداللطيف جميل للتمويل أو الجبر للتمويل بمبلغ 1,046 ريال سعودي شهريًا.

عرضنا لكم اسعار السيارات بالتقسيط في السعودية باسعار تبدأ من 75000 ريال للسيارات الجديدة، وللمزيد من أخبار السيارات يمكنكم متابعة موقعنا للإطلاع على كل جديد في السعودية والوطن العربي.

حيث نحرص دائمًا على عرض كافة الأخبار المتعلقة بالأسعار والاقتصاد في داخل المملكة العربية السعودية، وهذا يشمل اسعار الوقود ومشتقاته، واسعار الذهب والفضة، وكذلك اسعار السلع والمركبات والأجهزة الإلكترونية بكل أنواعها، فكل هذا نقدمه لكم يوميًا من خلال موقعنا، فلا تنسوا الضغط على زر المتابعة، والإنضمام إلى نشرة إشعاراتنا اليومية.