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عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا برادو 2023 في السعودية toyota prado 2023 لكل الإصدارات ومواصفاتها والتي تجدوها بفروع تويوتا عبداللطيف جميل بسعر يبدأ من 165,370 ريال سعودي، وتحتوي السيارة على مواصفات متعددة خاصة فقط بإصدارات سيارات شركة تويوتا الحديثة، والتي من أهمها الموتور القوي والتصميم الأنيق.

وتهتم شركة تويوتا اليابانية المنشأ كرح أكثر السيارات طلبًا في داخل المملكة العربية السعودية بأكثر من إصدار لتوفير كل ما يحتاجه المستخدم في سيارته الجديدة، سواء من حيث المواصفات الداخلية والكماليات، أو ما هي عليه من تصميم رائع نال إعجاب كل من اشترى السيارة، ونقدم لكم في التالي كل ما يخص سيارة تويوتا برادو 2023 من مواصفات تفصيلًا.

سعر سيارة تويوتا برادو 2023 في السعودية toyota prado 2023 من عبداللطيف جميل

السيارة برادو تنتمي لفئة أحدث الإصدارات من شركة تويوتا، وهي من الشركات اليابانية الرائدة في مجال تكنولوجيا السيارات، وقد تم تأتسيسها بواسطة كيشيرو تويودا في عام 1937 من الميلاد، وتهتم الشركة بزيادة إصداراتها من السيارات ذات المحرك الهجين hybrid، وتطرح الشركة كل عام في الأسواق العالمية ما يصل إلى 10 مليون سيارة.

وقد وصل إنتاج شركة تويوتا toyota من السيارات حتى الآن إلى عدد 200 مليون سيارة من إصدارات مختلفة، وقد برعت الشركة تويوتا اليابانية في إنتاج السيارات السيدان، كما برعت في سياراتها الرياضية والعائلية كذلك، ناهيك عن إصدارات الشركة من سيارات تشمل موتور هجين، بالإضافة إلى تشجيعها على إمتلاك السيارات الكهربائية.

والسيارة تويوتا برادو toyota prado تم تصنيعها واصدارها في اليابان لأول مرة في العام 1984، وقد مرت بأربعة أجيال آخرها بدأ إنتاجه في العام 2009 وهو مستمر حتى الآن، وهي سيارة رياضية متعددة الأغراض صغيرة نسبيًا، وقد أصبحت من سيارات تويوتا الشهيرة الموجودة في كل أسواقها حول العالم منذ العام 2014 ميلاديًا، حتى الآن.

وقد حدث العديد من التطورات على السيارة تويوتا برادو منذ الجيل الأول منها وحتى الآن، فالطراز المطور المتاح منها حاليًا يعتبر التسلسل المتتابع للجيل الرابع منها، والذي بدأت الشركة تطويره في شهر أكتوبر من العام 2009 من الميلاد، وهو يوجد منه فئتين أحداهما بعدد خمسة أبواب والفئة الأخرى بعدد ثلاثة أبواب.

وتنتمي السيارة برادو لفئة السيارات الرياضية ذات الدفع الرباعي المتعددة الأغراض، والتي تتيم بالقوة والتماشي مع كل الإستخدامات، وهي تعتبر من أصغر السيارات في تلك الفئة، وقد تم تجميع السيارة وتصنيعها في ثلات بلاد وهم اليابان، وكولومبيا، والهند، بينما الجيل الحالي منعا يتم تجميعه وتصنيعه في داخل اليابان، والصين، وروسيا.

ونجد سيارة تويوتا برادو 2023 في السعودية بإصدارات كثيرة وصل عددها إلى 13 إصدار، كما يوجد منها ألوان متعددة، فنجد منها الألوان برونزي، بني، رمادي، أحمر، فضي، أبيض سوبر، أبيض لؤلئي، أسود أتيتييود، أسود، فيروزي زجاجي مائل للأسود.

وبهذا نجد كافة إصدارات السيارة تويوتا برادو 2023 متاحة بكل الألوان التي تناسب مختلف الأذواق للمستخدمين، سواء كانو من الشباب في العمر الصغير، أو من البالغين، أو من النساء، حيث تنوعت الألوان ما بين المبهج، والداكن، والمحايد، واللامع، كما أن السيارة تتسم بتصميم عصري جدًا أكسبها مظهر السيارات الرياضية المرتفع الفخم.

تويوتا برادو 2023

تشمل سيارات تويوتا برادو عدة مزايا من أهمها برنامج جميل للصيانة، هذا مع مختلف الرفاهيات الإضافية، مثل صندوق التبريد، مع الأنوار الكاشفة القوية بتصميمها الجرئ، مع ضمان عبداللطيف جميل للسيارات تصبح بهذا السيارة المتكاملة المناسبة لكل المستخدمين داخل المملكة.

ومما لا شك فيه أن السيارة تويوتا برادو toyota prado تعد من السيارات التي تعطي إحساس لمالكها بالفخامة والرفاهية، فهذا ينبع من تصميمها الداخلي والخارجي والألوان المتاحة بها داخل المملكة العربية السعودية، مع لون الصالون الداخلي الفاتح المكسو بأفضل أنواع الجلود، يكتمل بهذا إحساس الرفاهية أثناء القيادة للسائق والركاب كذلك.

برادو 2023

تشمل السيارة تويوتا برادو 2023 today prado أقوى المواصفات العالمية والأكثر تطورًا على الإطلاق، فالسيارة تضم محرك بسعة مناسبة ويسير بقوة كبيرة تتماشى مع طرق المملكة العربية السعودية، كما أن التصميم المثالي لها جعلها من أفضل السيارات مظهرًا، هذا بجانب كونها من سيارات شركة تويوتا المعروفة بإنتاجها المميز من السيارات العائلية.

يأتي محرك السيارة توبوتا برادو بقوة 164 حصان ويأتي بسعة 2.7 لتر 4 سليندر.

عزم الدوران بالسيارة 246 نيوتن.متر، مع ناقل حركة من فئة الأوتوماتيك، مع ميزة التحكم اليدوي للتنقل بين 6 سرعات.

سعة خزان البنزين 87 لتر، مع معدل إستهلاك للوقود 10.6 كم/لتر.

تسير السيارة بنظام الدفع الرباعي.

وبهذا يتضح لنا أن السيارة تويوتا برادو toyota prado تمتلك كل المواصفات التي يبحث عنها معظم المستخدمين في سوق السيارات السعودي داخل المملكة، فقد تنوعت الإصدارات منها لتضم عدد كبير، وبالتالي تنوعت المواصفات في كل إصدار، مما أتاح أمام المستخدم أكثر من إختيار يصطفي من بينهم الأفضل الذي يناسبه أكثر.

مواصفات تويوتا برادو الداخلية

تضم سيارة تويوتا برادو 2023 في إصدارتها الجديدة بالمملكة العربية السعودية مواصفات داخلية مميزة توفر الراحة والرفاهية أثناء الطريق للسائق والركاب معه، فهي تتميز بمقاعد واسعة مريحة قابلة للتعديل والإمالة بعدة زوايا، كما أنها مكسوة بأفضل أنواع الجلود، وتأتي بوحدة تحكم كهربائية إلكترونية متطورة، تساهم في التحكم بالسيارة بضغطة زر فقط.

هذا بالإضافة إلى ميزة التحكم في فتح أو غلق زجاج النوافذ كهربائيًا من خلال ضغطة زر، مع إمكانية التحكم أيضًا في الأبواب وتفعيل وضع قفل الأطفال أو إلغاؤه، كل هذا من خلال وحدة التحكم المدمجة بسلاسة في داخل كبينة القيادة، ناهيك عن أزرار التحكم في نظام مكيف الهواء والنظام الصوتي.

كذلك تحتوي السيارة من الداخل على نظام تكييف للهواء للمقاعد الأمامية والخلفية، والذي يقوم بتوزيع الهواء بالاستمرار بطريقة مثالية، كما أن الجهاز يعمل على تجديد الهواء وتنقيته، وبهذا تكون السيارة برادو 2023 ملائمة لطرق السفر الصحراوية الطويلة، وهذا خاصةً في فصل الصيف، حيث تزداد الحرارة بشكل ملحوظ في المملكة العربية السعودية.

toyota prado 2023

تمتلك السيارة برادو من شركة تويوتا شهرة واسعة داخل المملكة العربية السعودية، ولذا طرحت منها الشركة عدد 13 إصدار مختلف لكونها أحدالسيارات الأكثر إنتشارًا داخل المملكة، ولكل إصدار منهم سعر منفصل يتماشى مع الامكانيات والكماليات الموجودة به، والسيارة متاحة الآن للشراء من أحد فروع توكيل عبداللطيف جميل داخل السعودية بالأسعار التالية:

سعر الإصدار الأول من سيارة تويوتا برادو toyota prado 3DOOR هو 165,370 ريال سعودي تقريبًا.

سعر الإصدار الثاني من سيارة toyota prado TXL1 هو 165,370 ريال سعودي تقريبًا.

سعر الإصدار الثالث من سيارة toyota prado TXL3 هو 175,605 ريال سعودي تقريبًا.

سعر الإصدار الرابع من سيارة toyota prado TXL1 DIESEL هو 187,220 ريال سعودي تقريبًا.

سعر الإصدار الخامس من سيارة toyota prado TXL2 DIESEL هو 193,315 ريال سعودي تقريبًا.

سعر الإصدار السادس من سيارة toyota prado TXL3 DIESEL هو 198,260 ريال سعودي تقريبًا.

سعر الإصدار السابع من سيارة toyota prado TXL STD V6 هو 180,895 ريال سعودي تقريبًا.

سعر الإصدار الثامن من سيارة toyota prado TXL1 V6 هو 192,970 ريال سعودي تقريبًا.

سعر الإصدار التاسع من سيارة toyota prado TXL2 V6 هو 197,685 ريال سعودي تقريبًا.

سعر الإصدار العاشر من سيارة toyota prado TXL BLACK EDITION V6 هو 206,080 ريال سعودي تقريبًا.

سعر الإصدار الحادي عشر من سيارة toyota prado TXL3 V6 هو 215,510 ريال سعودي تقريبًا.

سعر الإصدار الثاني عشر من سيارة toyota prado VX1 هو 206,080 ريال سعودي تقريبًا.

سعر الإصدار الثالث عشر من سيارة toyota prado VX2 هو 218,040 ريال سعودي تقريبًا.

ويجب الأخذ في الإعتبار أن الأسعار المذكورة من الممكن أن يطرأ عليها بعض التغيرات بالزيادة أو بالنقصان، حيث يتأثر سعر السيارات بتغيير أسعار العملة، كما أنه يحدث تغيير بسبب طرح إصدارات أحدث من السيارة، مما يجعل الإقبال على الإصدارات المذكورة يقل نسبيًا، وبهذا يزيد إحتمالية أن يقل سعرها وفقًا لقانون العرض والطلب.

تقسيط تويوتا

السيارة يمكن شرائها للمقيمين في داخل المملكة العربية السعودية بالتقسيط على دفعات تسدد كل شهر على التوالي، فهناك أنظمة متعددة للتقسيط يقدمها توكيل عبداللطيف جميل لتمويل المستخدمين، هذا بالإضافة إلى أنظمة التمويل المتاحة في البنوك داخل المملكة، فيمكن شراء السيارة برادو بقسط شهري يبدأ من مبلغ 2420 ريال سعودي.

وبهذا يمكن لكل المقيمين في داخل المملكة العربية السعودية الحصول على السيارة تويوتا برادو 2023 toyota prado 2023 الجديدة كليًا بكل سهولة، حيث أنها تعتبر سيارة الأحلام لدى فئة كبيرة من المستخدمين في المملكة، وخاصًة المستخدمين اللذين هم في سن الشباب، وهذا لما تحمله السيارة من جرأة في تصميمها وألوانها العصرية الشبابية.

طرحنا اليوم سعر سيارة برادو تويوتا 2023 في السعودية، مع المواصفات لكل الإصدارات منها، على أن فالسيارة متاحة الآن في المملكة بسعر مناسب، ولأخبار أكثر عن السيارات نرجو متابعتنا ليصلكم المزيد منا.

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