اسعار السيارات في السعودية متاحة بأسعار مناسبة لطبقة محدودي الدخل بسعر يبدأ من 25000 ريال فقط للتمليك، ومتاح سيارات تويوتا ولكزس جديدة بمبلغ يبدأ من 86000 ريال سعودي، ونتاول معكم مواصفات السيارات تفصيلًا اليوم.

اسعار السيارات في السعودية بأقل تكلفة تبدأ من 25000 ريال

نقدم لكم في التالي تفاصيل اسعار السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية بتكلفة تبدأ من 25000 ريال سعودي، وهذا يشمل سيارة تويوتا كورولا كروس، ولكزس، وفورد، مع إمكانية المعاينة والفحص.

اسعار السيارات في السعودية من لكزس

متوفر للبيع سيارات السعودية من لكزس يو اكس 2022 lexus UX AA 2022 جديدة.

من لكزس يو اكس 2022 lexus UX AA 2022 جديدة. السيارة من الفئة العائلية التي تسير بنظام جر دفع أمامي.

معدل إستهلاك المحرك للوقود قدره 18.3 كم/لتر، ويسير بوقود البنزين.

سعة المحرك 2 لتر بقوة 168 حصان.

المحرك 4 سليندر.

السيارة تنتمي لفئة ناقل الحركة الأوتوماتيك.

تحتوي على حساسات امامية وخلفية.

تشمل عدد 7 وسائد هوائية للأمان.

معدل الدوران 205 نيوتن.متر.

متاخة للشراء الفوري بمبلغ 173,650 ريال سعودي شامل مبلغ الضريبة، كما أن الدفع متاح كاش فقط.

سيارات تويوتا كورولا كروس

معروض للبيع سيارة تويوتا كورولا كروس ال اي هايبرد 2023 toyota corolla cross LE hybrid جديدة.

السيارة من الفئة العائلية التي تسير بنظام جر دفع أمامي.

معدل إستهلاك المحرك للوقود قدره 23.7 كم/لتر، ويسير بوقود البنزين.

سعة المحرك 1.8 لتر بقوة 121 حصان.

المحرك هايبرد 4 سليندر.

السيارة تنتمي لفئة ناقل الحركة الأوتوماتيك.

لا تحتوي على حساسات.

تشمل عدد 2 وسائد هوائية للأمان.

سعة خزان الوقود 36 لتر.

متاحة للشراء الفوري بمبلغ 87,170 ريال سعودي شامل مبلغ الضريبة، كما أن الدفع متاح كاش فقط.

سيارات فورد في السعودية

متاح للمعاينة في الرياض سيارة فورد اكسبيديشن 2012 ford expedition مستعملة.

السيارة من الفئة العائلية.

متاحة باللون الرمادي الغامق.

المسافة المقطوعة بالسيارة تزيد عن 200,000 كيلو متر.

السيارة تنتمي لفئة ناقل الحركة الأوتوماتيك.

متاحة للشراء الفوري بمبلغ 25,000 ريال سعودي شامل مبلغ الضريبة، كما أن الدفع متاح كاش فقط.

قدمنا لحضراتكم أقل اسعار السيارات في السعودية بتكلفة تبدأ من 25000 ريال سعودي، والتي شملت إصدارات مستعملة من فورد، مع إصدارات جديدة من لكزس وتويوتا، وللمزبد من أخبار السيارات برجاء متابعتنا يوميًا.

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