نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار السيارات في السعودية تبدأ من 57000 ريال فقط لإصدار 2023 في المقال التالي
اسعار السيارات في السعودية تبدأ من 57000 ريال سعودي فقط، حيث تتضمن أحدث إصدارات 2023 و 2022 بأقل تكلفة، وتشمل اسعار سيارات جديدة بأعلى المواصفات التي تناسب كل الإستخدامات في داخل المملكة العربية السعودية من اشهر الشركات المصنعة على مستوى العالم.
اسعار السيارات في السعودية تبدأ من 57000 ريال فقط لإصدار 2023
نقدم لكم في الفقرات التالية ارخص اسعار السيارات في السعودية التي تضم إصدارات سيارات نيسان وجيلي وجيب، حيث تبدأ الأسعار من مبلغ 57000 ريال سعودي، هذا مع تسهيلات عند الدفع كاش لكل المستخدمين في داخل المملكة العربية السعودية.
اسعار السيارات في السعودية من جيب
- متوفر لفترة محدودة سيارات جديدة من جيب رانجلر سبورت 2022 jeep wrangler sport جديدة.
- سيارة دفع رباعي عائلية تمشي بوقود البنزين.
- السيارة بها موتور 4 إسطوانة سعته 2 لتر.
- موتور السيارة بقوة 272 حصان.
- السيارة تستهلك وقود بمعدل 11.7 كم/لتر.
- السيارة تسير بناقل حركة أوتوماتيك.
- بها حساسات خلفية مع عدد 2 وسادة هوائية.
- متاحة بسعر كاش 214,824 ريال سعودي شامل الضريبة.
اسعار سيارات نيسان
- متاح سيارة نيسان صني اس 2022 nissan sunny جديدة.
- سيارة دفع أمامي سيدان تمشي بوقود البنزين.
- السيارة بها موتور 4 إسطوانة سعته 1.6 لتر.
- موتور السيارة بقوة 118 حصان.
- السيارة تستهلك وقود بمعدل 17.1 كم/لتر.
- معدل الدوران 149 نيوتن.متر.
- السيارة تسير بناقل حركة أوتوماتيك.
- بدون حساسات مع عدد 2 وسادة هوائية.
- متاحة بسعر كاش 58,918 ريال سعودي شامل الضريبة.
سيارات جيلي
- متوفر جيلي امجراند كمفورت جي اس 2023 geely emgrand comfort GS جديدة.
- سيارة دفع رباعي عائلية تمشي بوقود البنزين.
- السيارة بها موتور 4 إسطوانة سعته 1.5 لتر.
- موتور السيارة بقوة 101 حصان.
- السيارة تستهلك وقود بمعدل 16.3 كم/لتر.
- تسير بناقل حركة أوتوماتيك.
- بها حساسات خلفية مع عدد 4 وسائد هوائية.
- متاحة بسعر كاش 57,385 ريال سعودي شامل الضريبة.
عرضنا لكم اليوم ارخص اسعار السيارات في السعودية والتي تبدأ من مبلغ 57000 ريال سعودي فقط، على إصدارات 2023 و 2022 من سيارات جيب ونيسان وجيلي بأعلى المواصفات، وللمزيد من أخبار السيارات في داخل المملكة العربية السعودية برجاء متابعتنا يوميًا للإطلاع على كل ما نقدمه لكم من أخبار السيارات.
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