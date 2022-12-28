احصل على سيارة هيونداي اكسنت 2023 بالتقسيط علي 5 سنين اقوي عروض التقسيط من عبد اللطيف جميل 

احصل على سيارة هيونداي اكسنت 2023 بالتقسيط، أيام قليلة تفصلنا عن 2023 هو بداية شهر جديد وعام جديد يتضمن العديد من الآمال والأمنيات التي نرغب في تحقيقها، وقد تكون من أهم هذه الأمنيات هو امتلاك سيارة ذات مواصفات رائعة وإمكانيات عالية الجودة، وتعتبر سيارة هيونداي اكسنت من السيارات الرائعة التي يتسابق الشعب السعودي في شراؤها خاصة إذا أعلنت الشركة عن إصدار جديد من السيارة مع حلول 2023، ونظرا لأن سعر السيارة يبدأ من 55967 ريال سعودي فإن هذا المبلغ قد لا يكون في إمكانية بعض الأفراد، لذا أعلنت شركة عبد اللطيف جميل إمكانية تقسيط السيارة بقسط شهري يبدأ من 700 ريال سعودي.

سيارة هيونداي اكسنت 2023 بالتقسيط

لإدخال الفرح والسرور على الشعب السعودي والمقيمين داخل المملكة مع بداية عام جديد، أعلنت شركة عبد اللطيف جميل عن إمكانية تقسيط سيارة هيونداي اكسنت 2023 وهي سيارة أحلام العديد من الشباب عن طريق دفع مقدم قيمته 28495 ريال سعودي وتقسيط الباقي على 5 سنوات بزيادة سنوية 9٪، ولكن يجب أن تكون الدفعة الأخيرة 22526 ريال سعودي أو أكثر.

مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2023

تتمتع سيارة هيونداي اكسنت المقرر نزولها خلال أيام بالعديد من المواصفات، أهمها:محرك قوى سعة 1600 سي سي، قوة عزم الدوران تصل إلى 125 نيوتن لكل متر، تصل السيارة إلى أعلى سرعة لها عند 192 كيلومتر، أما ناقل الحركة فهو أوتوماتيك به 4 سرعات مختلفة وسعة خزان الوقود 43 لتر، و تستهلك السيارة 7.4 لتر فقط من البنزين لقطع مسافة 100 كيلو متر، كما تحتوي السيارة على عدة وسائل أمان ووسائل ترفيه.

أسعار سيارة هيونداي اكسنت 2023

نعرض لكم اسعار هيونداي اكسنت 2023 داخل وخارج المملكة:

سيارة هيونداي اكسنت 2023 في السعودية يبدأ من 55967 ريال سعودي ويصل إلى 78125 ريال سعودي، أما سعرها في مصر فيختلف باختلاف الفئة كما يلي: