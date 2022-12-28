أقوي عرض 500 ريال تقسيط سيارة هيونداي النترا 2023 على 5 سنوات من عبد اللطيف جميل

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هيونداي إلنترا 2023 هي واحدة من آخر السيارات التي طرحتها شركة هيونداي الكورية لصناعة السيارات في السوق، وهي مصممة لسيارة هيونداي إلنترا 2023 الحديثة وتتمتع بمظهر فاخر بالإضافة إلى استهلاكها المنخفض للوقود ويبحث العديد من محبي السيارات المعاصرة والحديثة باستمرار عن جميع السيارات التي يعلن عنها المصنعون لعام 2023 بدءًا من الآن لمقارنتها إما للشراء أو للمتعة في اختيار أفضل السيارات أو حتى من أجل استبدال أو أهداف أخرى والجميع على دراية بالهيونداي إلنترا لأنها موديل وسيارة مميزة إنها مربحة للغاية لجميع أصحابها لأنها تمنحهم القوة والسرعة بالإضافة إلى الأمان والكفاءة في استهلاك الوقود، مع توفير جميع وسائل الراحة والراحة للسائق ومديره لأنها فاخرة تمامًا، وسنستعرض معكم الميزات الرئيسية للسيارة وتفاصيل عرض التمويل. أقوي عرض 500 ريال تقسيط سيارة هيونداي النترا 2023 على 5 سنوات عرض تقسيط 500 ريال هيونداي النترا 2023 يمكن سداد رسوم هيونداي إلنترا 2023 على عدة أقساط من خلال شركة عبداللطيف جميل، بقسط شهري يبدأ من 500 ريال ويستحق الدفع على 60 شهرًا.

وتبلغ قيمة الدفعة الأولى 54799 ريال سعودي.

في حين أن القيمة التقديرية للدفعة النهائية التي تم سدادها قبل الاستحواذ على العقار والتي زادت بنسبة 35٪ هي 29759 دولارًا أمريكيًا.

يمكن شراء السيارة نقداً بمبلغ إجمالي قدره 73،930 ريال سعودي دون الحاجة لاتفاق لبدء السداد. خصائص هيونداي إلنترا 2023 تم تضمين محرك قوي بقوة 147 حصانًا في هيونداي إلنترا 2023. يبلغ حجم صندوق السيارة الخلفي هيونداي إلنترا حوالي 14.2 رطلاً. تدعم السيارة مجموعة متنوعة من الأنظمة المعاصرة، بما في ذلك Apple CarPlay و Android Auto. بتشغيل Bluetooth و Wi-Fi. يحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات متعددة الوسائط. تتميز باستجاباتها السريعة وتتجاهل أي مسافات بادئة رقمية على الشاشة. الجزء الداخلي للسيارة مصنوع من أفضل المواد القطيفة ، مما يوفر تجربة قيادة مريحة وممتعة. لا تستخدم السيارة الكثير من البنزين. يحتوي على نظام إضاءة مبني على تقنية LED المتطورة. شبكة ألمنيوم سوداء غير لامعة تزين مقدمة السيارة. قد يتم انتقاد العارضين كهربائيا. عجلات السيارة مطلية بالكروم اللامع وطولها 18 بوصة. تتميز عجلات السيارة بقدرتها القوية على التحرك على أنواع متعددة من التضاريس. عيوب سيارة هيونداي النترا 2023 لا تتسارع هيونداي إلنترا 2023 بشكل جيد. على وجه الخصوص في المقاعد الأخيرة، هناك القليل من الإرتفاع. بالمقارنة مع التكرار السابق، لم تتلق هيونداي إلنترا 2023 العديد من التغييرات المعاصرة. بالمقارنة مع المركبات الأخرى في نفس النطاق السعري، فهي تفتقر إلى الكثير من وسائل الترفيه والتكنولوجيا الحالية. عمر شويل - جدة أقوي عرض 500 ريال تقسيط سيارة هيونداي النترا 2023 على 5 سنوات من عبد اللطيف جميل - ثقفني طريقة فتح حساب الراجحي للمقيمين أون لاين 1444- 2023 عبر موقع alrajhibank بالخطوات

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