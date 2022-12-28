سيارة الدفع الرباعي الفخمة الفاخرة ... تعرف كل ما يخص سيارة لكزس LX 2023 الحديثة كليا وأسعار بعض فئاتها

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عمر شويل - جدة سيارة لكزس LX 2023 الحديثة كليا، تعد سيارة لكزس LX 2023 إحدى سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم التي تتميز بموثوقية كبيرة من العملاء في قدرتها على السير بسلاسة في مختلف الطرق، تمتلك لكزس LX 2023 محرك قوي ومقصورة داخلية ذات خامات جيدة، تحتوي على جميع وسائل الأمن والسلامة وتوجد منها ألوان عديدة وتتنافس مع عدة سيارات مميزة منها لنكولين نافيجيتور وكاديلاك اسكاليد ونحن من خلال موقعنا ثقفني سوف نقدم لكم كل ما يخص سيارة لكزس LX 2023.

سيارة لكزس LX 2023 الحديثة كليا

تعتبر سيارة لكزس LX 2023 من اكثر السيارات المميزة لعام 2023 وذلك لانها تحتوى على الكثير من المواصفات والمميزات التى قد تميزها عن غيرها من السيارات والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم هذه المواصفات والمميزات هي:-

مواصفات محرك لكزس LX 2023

تحتوي سيارة لكزس LX 2023 على مواصفات عديدة ومن هذه المواصفات هي:-

تعد سيارة لكزس LX 2023 من سيارات الكروي أوفر.

تعمل لكزس LX 2023 من خلال محرك توربيني من نوع V6 مزدوج وتبلغ قوته 407 حصان.

تبلغ سعة المحرك 5.7 لتر ويعمل بعزم 545 نيوتن متر.

يقترن محرك لكزس LX 2023 بناقل حركة أوتوماتيك يشمل 8 سرعات.

تتسارع لكزس LX 2023 من الثبات إلى 100 كم خلال 7.2 ثانية فقط.

مواصفات السلامة والأمان لكزس LX 2023

تحتوي لكزس LX 2023 على أنظمة سلامة متعددة منها:

المساعدة البديهية على الركن

التحكم في تأرجح المقطورة

تحذير الاصطدام الأمامي

كشف المشاة

يوجدا داخل سيارة لكزس LX 2023 نظام تثبيت السرعة التكيفي

تحتوي سيارة لكزس LX 2023 شاشة عرض متعددة الأغراض

ماسحات زجاج مستشعرات المطر

كاميرا الرؤية الخلفية

يوجدا داخل سيارة لكزس LX 2023 مراقبة النقطة العمياء

التحكم بالثبات الإلكتروني

ألوان لكزس LX 2023

تم طرح سيارة لكزس LX 2023 للأسواق من خلال ألوان مميزة متعددة منها:

الأزرق المعدني

الأخضر المعدني

الأبيض اللامع

الأسود

الفضة الذرية

مميزات طراز لكزس LX 2023 صفين

تحتوي لكزس LX 2023 طراز 570 صفين على المفروشات المكسوة بالجلد.

يمكن تحريك مقعد السائق بها في 14 اتجاه مختلف.

مقعد الراكب يمكن تحريكه في 12 وضع مختلف.

تتميز سيارة لكزس LX 2023 المقاعد الأمامية بخاصية التدفئة.

عجلة القيادة تقبل الإمالة والتداخل كهربيٱ.

يوجد بها تحكم في المناخ رباعي المناطق.

تشمل سيارة لكزس LX 2023 فتحة سقف ويمكن دخول لكزس LX 2023 بدون مفتاح.

تحتوي على ستريو عالي الجودة يشمل 9 مكبرات للصوت.

تحتوي سيارة لكزس LX 2023 على بلوتوث ومنافذ USB.

يوجد بها إضاءة محيطية داخلية.

تصل مساحة شحن لكزس LX 2023 صفين إلى 53.7 قدم مكعب.

سعر لكزس LX 2023

يبلغ سعر سيارة لكزس LX 2023 فئة صفين حوالي 89 ألف دولار.

بينما سعر لكزس LX 2023 فئة صفين يبلغ 94 ألف دولار.

سعر سيارة سيارة لكزس LX 2023 في السعودية

يصل قل فئة من سيارة لكزس LX 2023 حوالى 517.000 ريال .

كما يصل اعلي فئة إلى 642.000 ريال سعودي .