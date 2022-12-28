اسعار السيارات في السعودية بالتقسيط بأقل تكلفة احصل على سيارتك الجديدة من تويوتا أو هيونداي أو كيا لاحدث الإصدارات مع تمويل تقسيط سيارات 2023 و 2022 لفترة محدودة حصري لكل المستخدمين في داخل المملكة العربية السعودية.

اسعار السيارات في السعودية بالتقسيط بأقل تكلفة احصل على سيارتك الجديدة

متاح لكم اليوم اسعار السيارات في السعودية بالتقسيط بأقل تكلفة مع خدمة التقسيط، حيث يمكن الآن شراء سيارة تويوتا أو هونداي أو نيسان بأقل قسط ممكن من خلال التمويل والتسديد على دفعات كل شهر.

اسعار السيارات في السعودية هيونداي

متاح سيارات السعودية من هيونداي فيلوستر N 2.0T 2023 hyundai veloster جديدة.

من هيونداي فيلوستر N 2.0T 2023 hyundai veloster جديدة. سيارة دفع أمامي هاتشباك بناقل حركة أوتوماتيك.

تسير بمعدل إستهلاك للوقود 15.9 كم/لتر، والمحرك يعمل بوقود البنزين.

سيارة تعمل بموتور سعته 1.6 لتر يسير بقوة 250 حصان.

الموتور 4 اسطوانات.

بالسيارة عدد 6 وسائد هوائية مع حساسات خلفية.

سعر السيارة كاش 142,985 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

سيارات تويوتا

متاح سيارة تويوتا لاند كروزر 70 مصندق ديلوكس 3 أبواب 2 toyota land cruiser جديدة في السعودية.

سيارة دفع رباعي عائلية بناقل حركة عادي.

تسير بمعدل إستهلاك للوقود 7.9 كم/لتر، والمحرك يعمل بوقود البنزين.

سيارة تعمل بموتور سعته 4 لتر يسير بقوة 228 حصان.

الموتور 6 اسطوانات.

بالسيارة عدد 2 وسادة هوائية بدون حساسات.

معدل الدوران 360 نيوتن.متر.

سعر السيارة كاش 135,700 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تقسيط سيارات كيا

متاح سيارة كيا كارينز EX 1.5L S1 2023 kia carens جديدة في السعودية.

سيارة دفع أمامي عائلية بناقل حركة أوتوماتيك.

تسير بمعدل إستهلاك للوقود 16.8 كم/لتر، والمحرك يعمل بوقود البنزين.

سيارة تعمل موتور سعته 1.5 لتر يسير بقوة 115 حصان.

الموتور 4 اسطوانات.

بالسيارة عدد 6 وسائد هوائية مع حساسات امامية وخلفية.

سعة خزان الوقود 45 لتر.

سعر السيارة كاش 89,698 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التقسيط بمبلغ 1,664 ريال سعودي.

قدمنا لكم اليوم اقل اسعار السيارات في السعودية من نيسان وهيونداي وتويوتا بالتقسيط بأقل تكلفة، ولتفاصيل أكثر عن أخبار إصدارات السيارات الجديدة والمستعملة في داخل المملكة العربية السعودية يمكنكم متابعتنا والإنضمام إلى نشرة إشعاراتنا اليومية.