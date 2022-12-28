سيارات مستعملة للبيع بسعر مناسب ورخيص وبالتقسيط في السعودية

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الجميع يبحث دائما عن سيارات هونداي عندما يفكر في شراء سيارة قوية، لأن الأشخاص الذين قاموا بقيادتها أكدوا أنها تمتلك إمكانيات رهيبة تجعلك لا تشعر بالقيادة، حتى لو لمسافات طويلة ومتعبة، لذلك سوف نتحدث اليوم عن سيارات هونداي. سيارة هيونداي النترا 2008 مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا 2008 تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية ونظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة.

ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، وكشافات ضباب أمامية، وجنوط قوية وبلوتوث ومشغل اسطوانات.

يوجد بهذه السيارة نوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء، ومقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء.

ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

تتمتع هذه السيارة بكشافات إضاءة أمامية وخلفية، و سادة هوائية للسائق والركاب، وجهاز إنذار ومثبت سرعة.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة 93,000 كم.

توجد هذه السيارة في مدينة ضبا.

تعرض سيارة هيونداي النترا 2008 للبيع بسعر 11,000 ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع 1,700 ريال سعودي مقدم و650 ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0583610632,+966583610632. للبيع سيارة هيونداي توسان 2018 مستعملة سيارة هيونداي توسان 2018 تتمتع بلون أسود لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز ريموت كنترول ومكيف ذات برودة عالية، وسقف زجاج بانورامي ومرايات أمامية لونها أسود مثل لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

ووسادة هوائية للسائق والركاب وأخرى جانبية، ونوافذ أمامية وخلفية زجاجية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد وتعمل بالكهرباء، وحساسات أمامية وخلفية وجنوط قوية.

ومثبت سرعة وجهاز إنذار وكشافات ضباب أمامية، ونظام فرامل مانع الانغلاق ونظام توزيع خاص بقوة الفرامل.

تتمتع هذه السيارة بنظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة، وبلوتوث وراديو كاسيت ومشغل اسطوانات، ومشغل دي في دي ومبدل أقراص.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة

توجد هذه السيارة في مدينة

تعرض سيارة هيونداي توسان 2018 للبيع بسعر 23,000 ريال سعودي كاش. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بسعر مناسب ورخيص وبالتقسيط في السعودية - ثقفني برقم الهوية خطوات الاستعلام على نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444 الشروط والفئات المستهدفة

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