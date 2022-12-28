أمتلك سيارات مستعملة بالسعودية بأقل من 16 ألف ريال لجميع الفئات

يبحث الكثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية عن أسعار السيارات المستعملة نظرًا لعدم المقدرة على شراء سيارة حديثة واستطعنا من خلال مقالنا اليوم ان نقدم إليكم مجموعة من السيارات المستعملة التي يقل سعرها عن 16 ريال سعودي فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

سيارات مستعملة أقل من 16 ألف ريال سعودي

يوجد في السعودية سيارة نيسان صني مستعملة 2005 متوفرة بسعر 15.000 ريال سعودي في مدينة الرياض. كما يوجد سيارة تويوتا كامري 2010 مستعملة متوفرة باللون الفضي وسعرها هو 15.000 ريال سعودي. كما يوجد سيارة تويوتا هيلوكس 2006 متوفرة بسعر 15.000 ريال سعودي ولونها أبيض في مدينة الرياض. بالإضافة إلى سيارة مازدا 6، 2009 مستعملة متوفرة بسعر 12.000 ريال سعودي في مدينة الرياض. كما يوجد سيارة شيفروليه أوبترا 2008 مستعملة متوفرة بسعر 11.500 ريال سعودي ولونها أسود في مدينة الرياض. بالإضافة إلى سيارة تويوتا كورولا 2013 مستعملة في مدينة الرياض وسعرها هو 10.000 ريال سعودي متوفرة باللون الأبيض. كما يوجد سيارة تويوتا كامري مستعملة 2007 متوفرة بسعر 14.000 ريال سعودي ولونها فضي. يوجد أيضًا سيارة تويوتا كورولا 2005 متوفرة في مدينة الرياض وسعرها 10.000 ريال سعودي. كما يوجد سيارة تويوتا كامري 2008 مستعملة في مدينة القصيم متوفرة بسعر 13.000 ريال سعودي.

أسعار سيارات مستعملة بحالة جيدة في السعودية

بالإضافة إلى سيارة نيسان تييدا 2008 متوفرة بسعر 13.000 ريال سعودي في مدينة بريدة ولونها أبيض. كما يوجد سيارة جي إم سي 2009 مستعملة متوفرة بسعر 15.000 ريال سعودي في مدينة الدمام. بالإضافة إلى سيارة جيلي جي سي 6، 2016 متوفرة بسعر 10.000 ريال سعودي في مدينة مكة. كما يوجد سيارة تويوتا كامري 2004 مستعملة في مدينة الرياض متوفرة بسعر 7.000 ريل سعودي. بالإضافة إلى سيارة هوندا أكورد 2000 متوفرة بسعر 9.500 ريال سعودي في مدينة الرياض. كما يوجد سيارة تويوتا كورولا 203 في مدينة الرياض وسعرها هو 10.000 ريل سعودي. يوجد أيضًا سيارة تويوتا كورولا 2005 متوفرة بسعر 10.000 ريال سعودي في مدينة الرياض. بالإضافة إلى سيارة تويوتا كورولا 2005، متوفرة بسعر 8.000 ريال سعودي في مدينة الرياض.

سيارات مستعملة في المملكة العربية السعودية

يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من الأنواع من السيارات المستعملة وبحالة جيدة في مختلف المدن وإليكم في السطور الآتية مجموعة من السيارات المستعملة: