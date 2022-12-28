قرارات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج منها الغاء شرط الإيداع

تعد القدرة على استيراد سيارات من الخارج من الموضوعات الرئيسية التي تحظى باهتمام المصريين في الداخل والخار،. أصبح هذا الموضوع أكثر أهمية بعد إعلان السفيرة سهى الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن المواطنين بالخارج يمكنهم الآن تقديم طلبات لبدء عملية استيراد السيارات من الخارج، وقد صدر هذا الإعلان في نوفمبر الماضي ، ومنذ ذلك الحين، والتوفير في تكلفة استيراد سيارات المصريين في الخارج محورًا رئيسيًا للمواطنين والحكومة على حدٍ سواء حيث تتعدد الفوائد المحتملة لاستيراد سيارات المصريين في الخارج.

تفاصيل استيراد سيارات المصريين بالخارج

استجاب مجلس الوزراء اليوم لمطالب عدد من المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات، ووافق على تعديل القواعد المنفذة لأحكام قانون منحهم تسهيلات لهذا الغرض. تهدف هذه التعديلا ، الإلكترونية بطبيعتها إلى تسهيل عملية استيراد السيارات إلى مصر لمن يعيشون خارج البلاد. الغرض من هذه التغييرات هو توفير نظام أكثر شمولاً وحداثة للراغبين في استيراد السيارات، لأن هؤلاء الأفراد غالبًا ما يكون لديهم احتياجات مختلفة عن أولئك الذين يعيشون في مصر يأتي هذا التعديل في أعقاب توجه متزايد من السلطات المصرية التي تركز بشكل أكبر على احتياجات أولئك الذين يعيشون في الخارج، وهي خطوة تعكس بشكل كبير الشعور بأن مصر دولة عالمية وأن مواطنيها يستحقون نفس الامتيازات التي يتمتع بها أولئك الذين يعيشون في الوطن.

شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج

ننشر الشروط الخاصة بموافقة الحكومة الحكومة علي استيراد المصريين للسيارات من الخارج وهي كالتالي: