اسعار السيارات في السعودية لموديلات 2022، امتلك سيارتك الجديدة الآن وبأقل سعر لأحدث الإصدارات من أشهر الشركات في المملكة بمبلغ يبدأ من 79000 ريال سعودي فقط، فسارع بالمعاينة والشراء قبل إنتهاء العروض على أحدث السيارات الجديدة.

اسعار السيارات في السعودية امتلك سيارتك الجديدة بأقل سعر لأحدث الإصدارات

متاح معنا ارخص اسعار السيارات في السعودية لإصدارات عام 2002 من شركات فيات وشيفروليه وشيري، والتي تشمل مواصفات مناسبة للإستخدام على المدى الطويل، والتفاصيل لكل السيارات الجديدة تجدوها تفصيلًا في الفقرات التالية.

اسعار السيارات في السعودية من شيفروليه

متاح سيارة شفروليه ماليبو ال اس 2022 chevrolet malibu LS الجديدة في السعودية.

سيارة سيدان تسير بنظام الدفع الأمامي.

تسير بمعدل إستهلاك للوقود 16.7 كم/لتر.

المحرك ييمشي بوقود البنزين.

بها محرك 4 اسطوانات بسعة 1.5 لتر.

الموتور بقوة 165 حصان.

السيارة لها ناقل حركة أوتوماتيكي.

تشمل حساسات امامية وخلفية.

تضم من الداخل عدد 2 وسائد هوائية.

معدل الدوران بالسيارة 250 نيوتن.متر.

خزان الوقود بالسيارة سعته 61 لتر.

معروضة للبيع بمبلغ 93,150 ريال سعودي كاش شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

سيارات جديدة من فيات

متاح سيارة فيات 500 دولتشي 2022 fiat 500 dolce الجديدة في السعودية.

سيارة صغيرة تسير بنظام الدفع الأمامي.

تسير بمعدل إستهلاك للوقود 18.6 كم/لتر.

المحرك ييمشي بوقود البنزين.

بها محرك 4 اسطوانات بسعة 1.4 لتر.

الموتور بقوة 99 حصان.

السيارة لها ناقل حركة أوتوماتيكي.

تشمل حساسات خلفية.

تضم من الداخل عدد 5 وسائد هوائية.

معدل الدوران بالسيارة 131 نيوتن.متر.

معروضة للبيع بمبلغ 84,993 ريال سعودي كاش شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

ارخص اسعار سيارات شيري

متاح سيارة شيري تيجو 7 برو كومفورت 2023 chery tiggo 7 pro comfort الجديدة في السعودية.

سيارة عائلية تسير بنظام الدفع الأمامي.

تسير بمعدل إستهلاك للوقود 16.8 كم/لتر.

المحرك ييمشي بوقود البنزين.

بها محرك 4 اسطوانات بسعة 1.5 لتر.

الموتور بقوة 154 حصان.

السيارة لها ناقل حركة أوتوماتيكي.

تشمل حساسات امامية وخلفية.

تضم من الداخل عدد 4 وسائد هوائية.

معدل الدوران بالسيارة 230 نيوتن.متر.

خزان الوقود بالسيارة سعته 51 لتر.

معروضة للبيع بمبلغ 79,120 ريال سعودي كاش شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عرضنا لكم اليوم اسعار السيارات في السعودية لموديلات 2022، وللمزيد من أخبار السيارات في السعودية برجاء متابعتنا يوميًا لجديد التفاصيل عبر موقعنا الرسمي.