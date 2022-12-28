نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بـ1,031 ريالاً” تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 صاحبة الأداء الجيد ومحرك عالي الكفاءة في المقال التالي
كيا بيجاس 2022 فل كامل صاحبة الأداء العالي على الطرقات الواعرة، هي من أكثر السيارات تميزا، ويسعي الكثيرين لشرائها نظراً لما تحتويه السيارة من إضافات وأنظمة متعددة تجعلها الخيار الأمثل لمحبي السيارات الضخمة، إلى جانب تصميم السيارة الخارجي والداخلي الذي صمم بلمسات مدهشة وانيقة مع محرك عالي الكفاءة الذي يعمل من خلال محرك رباعي الاسطونات، ومن السياق ذلك نود ان نقدم لزوارنا الكرام تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 فل كامل.
تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 فل كامل
تم تزويد كيا بيجاس 2022 بالعديد من المميزات التي جعلتها تحقق مبيعات عالية، وبالمقارنة مع سعرها نجدها منافس قوي بالاسواق العربية، ولعل أبرز ما تم تزويد السيارة مما يلي:
- تم تزويد السيارة بوسائد هواء أمامية.
- تم تزويد السيارة بشاشة خلفية للرؤية للتوجيه عند التوقف.
- تم تزويد السيارة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق.
- تم تزويد السيارة بنظام للمراقبة ضغط الهواء بالإطارات
- تم تزويد السبارة بنظام التوازن الإلكتروني.
- تم تزويد السيارة بنظام توزيع قوة للمكابح.
- تم تزويد السيارة بنظام التحكم إلكتروني.
- تم تزويد السيارة بنظام التحكم المساعد الذي يعمل على المنحدرات.
- تم تزويد السيارة بالتنبيه حين إيقاف السيارة.
- تم تزويد السيارة بصوت تنبيهى عند عدم انغلاق السيارة.
- تم تزويد السيارة بنظام تنبية للسرقة.
- تم تزويد السيارة بأقفال للابواب أبواب اوتوماتك.
تقسيط كيا بيجاس من لدي كيا الجبر
كيا الجبر هي من أكبر الشركات المتواجدة على أراضي المملكة العربية السعودية وتقدم الشركة عروض مميزة على السيارات ومنها فترة سداد للاقساط لمدة 60 شهرا، بجانب تأجيل القسط الاول لمدة ثلاثة شهور من استلام السيارة، وبدون دفعة أولي، وضمان على السيارة من المصتع لمدة خمس سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 16,618 ريالا، وقيمة الأقساط الشهرية بـ1,031 ريال سعودي، أما عن إجمالي سعر السيارة بقيمة 55,603 ريالا.
اشتراطات تقسيط سيارة كيا بيجاس موديل 2022
- تبلغ نسبة الأرباح السنوية 6.41%.
- احتساب القسط الشهري بقيمة 10% كدفعة أولي مع إمكانية بدون الدفعة الأولي.
- العروض المتاحة على التقسيط تشمل موديلات 2020-2021-2022.
- يتم تقسيط السيارة عن طريق الإيجار التمويلي بدون دفعة اولي وبدون رسوم إدارية وذلك يختص العملاء الذين يتم تحويل رواتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “بـ1,031 ريالاً” تقسيط سيارة كيا بيجاس 2022 صاحبة الأداء الجيد ومحرك عالي الكفاءة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.